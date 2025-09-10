Состояние сооснователя корпорации Oracle Ларри Эллисона увеличилось на $70 млрд и достигло $364 млрд, пишет Bloomberg, ссылаясь на квартальные результаты компании после закрытия торгов 9 сентября.

Boliviainteligente, Unsplash

По данным агентства, предприниматель вплотную приблизился к Илону Маску в рейтинге самых богатых людей мира. Индекс миллиардеров Bloomberg оценивает состояние Маска в $384 млрд. Отмечается, что при сохранении прибыли Эллисона к началу торгов 10 сентября это станет крупнейшим однодневным приростом, зафиксированным индексом.

Акции Oracle, которые с начала года выросли на 45%, прибавили свыше 26% в ходе дополнительных торгов. Такой рост последовал за сообщением о значительном увеличении числа заказов и оптимистичном прогнозе по бизнесу в сфере облачной инфраструктуры. Это стало крупнейшим однодневным скачком стоимости бумаг компании с 1999 года.

Ранее Bloomberg сообщил, что совокупное состояние богатейших предпринимателей России с начала 2025 года выросло на $24,62 млрд.

В конце августа Forbes опубликовал рейтинг самых богатых женщин России, в котором основательница Wildberries и глава объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) Татьяна Ким в четвертый раз заняла первое место.