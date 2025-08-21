Китайская компания ByteDance, наиболее известная как владелец популярной социальной сети TikTok, выпустила новую модель искуственного интеллекта Seed-OSS-36B с открытым исходным кодом и с окном контекста в 512 тысяч токенов. Такая модель может составить достойную конкуренцию DeepSeek и Alibaba Cloud на рынке ИИ.

freepik

Подразделение Seed от китайской компании ByteDance, который курирует исследования в области искусственного интеллекта и разработку большой языковой модели (LLM), выпустил три варианта своей модели ИИ с открытым исходным кодом Seed-OSS-36B на Hugging Face, крупнейшую в мире платформу для разработчиков ИИ с открытым исходным кодом.

Новая линейка ИИ-моделей ориентированна на удобство использования разработчиками. Она обладает более широким контекстом токенов, то есть может обрабатывать больше данных за раз без потери качества, чем ее конкуренты из OpenAI и Anthropic.

В линейке представлены 3 основных модели: Seed-OSS-36B-Base с синтетическими данными, которая подходит для общего применения, Seed-OSS-36B-Base без синтетических данных, позволяющая избегать искаженных данных, что делает ее более подходящей для исследований, и Seed-OSS-36B-Инструкция, которая обучена работе с инструкцией и может лучше выполнять команды пользователей.

Все три модели выпущены под лицензией Apache-2.0, что позволяет свободно использовать их в коммерческих и исследовательских проектах без оплаты лицензий.