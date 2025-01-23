Китайская компания ByteDance, владеющая социальной сетью TikTok, в этом году потратит более 150 млрд юаней ($20,64 млрд) на капитальные расходы, большая часть которых будет направлена на разработки в области искусственного интеллекта. Технологический гигант планирует потратить около половины этой суммы на инфраструктуру, связанную с ИИ, в первую очередь на центры обработки данных и сетевое оборудование.

Основными бенефициарами станут производители чипов Huawei Technologies и Cambricon Technologies, а также американский чипмейкер Nvidia.

Таким образом ByteDance намерена закрепить свое лидерство в области ИИ на рынке Китая. На сегодняшний день она владеет более чем 15 приложениями на базе ИИ, включая топового чат-бота Doubao. Это больше, чем у таких конкурентов, как Baidu и Tencent Holdings.

Инвестиции также укрепят позиции компании за рубежом. Это особенно важно, когда ByteDance борется за будущее TikTok в Соединенных Штатах. Напомним, что на днях президент США Дональд Трамп подписал указ об отсрочке введения запрета на использование приложения для просмотра коротких видеороликов на 75 дней.

По данным Financial Times, ByteDance планирует выделить $12 млрд на инфраструктуру искусственного интеллекта. В декабре издание The Information сообщило о планах на сумму до $7 млрд для получения доступа к чипам Nvidia за пределами Китая, куда США ограничивают экспорт высокотехнологичной продукции.

ByteDance уже является крупнейшим покупателем чипов Nvidia H20 AI, которые американский чипмейкер разработал специально для Китая в ответ на ограничения. Владелец TikTok также является крупнейшим клиентом Microsoft в Азии.

По данным QuestMobile, китайское приложение на основе ИИ Doubao (что в переводе означает «бобовый мешок») насчитывает 75 млн ежемесячных активных пользователей.

Кроме того, компании принадлежат генератор видео Jimeng и генератор изображений Xinghui, а также платформа Kouzi для создания чат-ботов на заказ и Maoxiang, предлагающая ролевые игры и приложения для эмоциональной поддержки.

В отличие от конкурентов, ByteDance создала зарубежные аналоги для своих крупнейших приложений. Так, на международном рынке Doubao называется Cici, а Jimeng — Dreamina.

На днях ByteDance обновила свою флагманскую модель искусственного интеллекта под названием Doubao, призванную бросить вызов «рассуждающим» ИИ от OpenAI.

Тем не менее, расходы китайской компании выглядят скромно по сравнению с американскими технологическими гигантами. Бюджет Alphabet, владеющей Google, на чипы, центры обработки данных и другие расходы в прошлом году составил $50 млрд, в то время как Microsoft потратила $55,7 млрд, причем значительную часть — на развитие инфраструктуры для ИИ.

Ранее стало известно, что ByteDance, достигла капитализации в $300 млрд. Это одна из самых высоких оценок в истории. При этом компания не собирается выходить на IPO.