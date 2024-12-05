«Дом.РФ» объявил аукцион по продаже исторического комплекса бывшего следственного изолятора «Кресты» в Санкт-Петербурге. Стартовая цена лота составляет 1,05 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе института жилищного развития.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 17 февраля 2025 года. Торги назначены на 21 февраля.

В состав лота входят участки общей площадью 3,9 га, а также здания и сооружения площадью 41,2 тыс. кв. м. Общая площадь территории составляет 4,5 га, часть которых входит в состав объекта культурного наследия. После реставрации здесь может расположиться многофункциональный центр.

Ранее «Кресты» находились в оперативном управлении УФСИН, однако на протяжении нескольких лет комплекс не использовался. В мае прошлого года бывший следственный изолятор были передан «Дом.РФ».

Исторический комплекс «Кресты» является памятником архитектуры. Он возведен на набережной Невы в центральной части Санкт-Петербурга в 1890 году.

Название комплекса связано с его конфигурацией — два здания построены в форме крестов, которые соединены между собой зданием административного корпуса. На его верхнем этаже расположен пятиглавый храм.

На территории изолятора были также расположены больница, инфекционный барак, морг, ледник, кузница и другие здания. После строительства нового комплекса СИЗО в Колпино под Петербургом комплекс не используется по назначению.

Ранее сообщалось, что Объединение российских аукционных домов оценило свой годовой оборот в 1 млрд руб. Холдинг в 2023 году создали Московский и Петербургский аукционные дома и «Клуб коллекционеров графики». К нему присоединились также Петербургский книжный и филателистический аукционы и «Петербургский нумизмат».