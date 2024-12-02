Объединение российских аукционных домов оценило свой годовой оборот в 1 млрд руб. Холдинг в 2023 году создали Московский и Петербургский аукционные дома и «Клуб коллекционеров графики». К нему присоединились также Петербургский книжный и филателистический аукционы и «Петербургский нумизмат». В подсчетах не учтены декабрьские торги, где будут представлены лоты на такую же сумму.

По словам соучредителя холдинга Федора Светлакова, годовой оборот объединения уже превысил 1 млрд руб., хотя еще не прошли «главные» декабрьские торги. Самые крупные продажи совершил Московский аукционный дом.

Одна из них — картина «Девушка в сосновом бору» 1889 года Ивана Шишкина. Ее изначальная цена составляла 78 млн руб., но в ходе торгов она выросла до 85 млн руб., установив рекорд внутреннего рынка.

Следующий аукцион пройдет 15 декабря. Предполагается, что стоимость заявленных лотов достигнет 1 млрд руб. Самым дорогим из них станет пейзаж «Галатская башня в лунном свете» Ивана Айвазовского. Стартовая цена составляет 150 млн руб.

Будут выставлены и другие дорогостоящие произведения. Среди них — «Ноктюрн» (1917) Константина Коровина, стартовая цена которого составляет 85 млн руб., и этюд «Персидка» (1875–1876) к картине Ильи Репина «Садко в подводном царстве» — 60 млн руб.

«Отечественной площадке впервые в истории удалось выйти на оборот, равный аукционам «большой четверки» Sotheby’s, Christie’s, Bonhams и MacDougall’s, абсолютных лидеров мирового рынка искусств», — отмечают в холдинге.

По данным прошлого года, общий объем продаж Sotheby’s превысил $8 млрд. В августе этого года аукционная компания сообщила, что ее прибыль сократилась на 88%, а продажи — на 25%. Это связано со спадом на рынке искусства, передавала Financial Times.

Сооснователь российского холдинга Александр Попов описал среднестатистических клиентов аукциона как людей 30–35 лет, топ-менеджеров и предпринимателей с активами на $10–15 млн. Наибольший спрос отмечен на работы Шишкина, Айвазовского, Коровина, Репина, Алексея Саврасова, Николая Рериха, а также советских нонконформистов — Эрнста Неизвестного, Олега Целкова, Дмитрия Плавинского.

Ранее стало известно, что цена на музыкальные инструменты в России за год выросла на 10–12%. Это связано с продолжающимся ростом затрат на логистику, а участники рынка не исключают дальнейшей индексации еще на 5–8% до конца года.