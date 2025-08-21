Два бывших студента Гарвардского университета представили «умные» очки Halo X с искусственным интеллектом, которые постоянно записывают и транскрибируют разговоры, отображая информацию на линзах в реальном времени. Об этом пишет TechCrunch.

Устройство позиционируется как инструмент для повышения интеллекта: оно анализирует речь, подсказывает ответы на вопросы и напоминает детали из предыдущих бесед.

Сооснователь Halo Кейн Ардайфио сравнил очки с «бесконечной памятью», отметив, что ИИ может мгновенно произвести расчеты, например, возвести 37 в третью степень, и вывести результат на дисплей. Другой сооснователь Анфу Нгуен назвал цель — сделать пользователя «суперумным» сразу после надевания.

Очки интегрируются со смартфоном через приложение, используя Google Gemini для математических задач и Perplexity для поиска в интернете. Транскрипция аудио осуществляется сервисом Soniox, который, как утверждается, не хранит записи. Компания также планирует внедрить сквозное шифрование и получить сертификацию SOC 2 для защиты данных.

Эксперты по приватности выражают обеспокоенность. Директор по кибербезопасности Electronic Frontier Foundation Ева Галперин сравнила устройство с »шпионскими» гаджетами вроде ручек с микрофоном, предупредив, что нормализация постоянной записи, которая требует получения согласия всех, кто находится в зоне записи, подрывает ожидания о конфиденциальности. Она также отметила риски хранения данных и необходимость согласия собеседников.

ИИ-очки от стартапа Halo, привлекшего $1 млн инвестиций, с 21 августа станут доступны по предзаказам по цене $249.