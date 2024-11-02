Илон Маск потерпел поражение в судебном разбирательстве по делу о сокращении высшего руководства компании Twitter, сообщает Bloomberg. Суд постановил, что рассмотрение исков бывшего генерального директора Парага Агравала и других топ-менеджеров о том, что Маск уволил их прямо во время заключения сделки, чтобы лишить их выходного пособия до того, как они успели подать заявления об уходе, будет продолжено.

На Маска поданы судебные иски о выплате компенсации тысячам сотрудников Twitter, которых он уволил, когда приобрел социальную сеть за $44 млрд и переименовал ее в X. Недавно в ходе закрытого разбирательства было вынесено решение о выплате одному из бывших сотрудников выходного пособия, которое может создать прецедент для других подобных дел, сообщил адвокат работника.

В июле Маск и X Corp. выиграли судебный процесс, в котором утверждалось, что около 6 тыс. уволенных сотрудников должны были получить выходное пособие на сумму не менее $500 млн в соответствии с положениями федерального закона о пенсионном обеспечении работников.

Недавно судья Максин Чесни отклонила доводы адвокатов Маска о том, что претензии Агравала не должны быть приняты. К иску бывшего генерального директора присоединились Виджайя Гадде, которая занимала пост главы Twitter по правовым вопросам и политике, Нед Сигал, главный финансовый директор, и Шон Эджетт, главный юрисконсульт компании. Они утверждают, что им причитается выходное пособие в размере годовой зарплаты, а также акции компании.

Чесни рассматривает еще два иска, поданных руководителями Twitter, в том числе дело Николаса Колдуэлла, который требует $20 млн в качестве компенсации за потерянное выходное пособие.

Недавно Илон Маск, его автомобильная компания Tesla и Warner Brothers Discovery (WBD) были также привлечены к ответственности за предполагаемое нарушение авторских прав с использованием искусственного интеллекта на кадры из фильма «Бегущий по лезвию 2049» для продвижения концепции роботакси Tesla.