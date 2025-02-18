Есть определенные вещи, которые Сабина Наваз не любит видеть в резюме. Она проработала в Microsoft 15 лет, в том числе старшим директором по персоналу, а с 2005 года работает бизнес-тренером. Эксперт назвала два главных пункта, которые следует добавить в резюме.

Среди тревожных сигналов в резюме Наваз выделяет общие утверждения вроде «Я способствовала множеству вещей» и отсутствие утверждений «что в итоге», которые действительно иллюстрируют влияние работы сотрудника. Это «что в итоге», по ее словам, должно быть в каждом пункте.

Она ищет кандидатов, которые не только подчеркивают свои достижения, но и не забывают упомянуть моменты, когда что-то было результатом командной работы. «Если все ваши пункты указывают на то, что вы работали над проектами в одиночку, вы переоцениваете себя», — утверждает она.

Это не будет красным флагом, но Наваз задастся вопросом, действительно ли сотрудник мог бы сделать все самостоятельно, и спросит его о командных усилиях на собеседовании. По ее словам, когда кандидаты подчеркивают сотрудничество, используя утверждения вроде «я и команда» завершили проект, она видит, что они отдают должное другим, кто внес свой вклад.

Это также дает ей представление о типах групповой динамики, с которыми человеку приходилось сталкиваться на работе. «Вам не нужно слишком часто включать подобные заявления в резюме, — отмечает она. — Одного или двух упоминаний будет достаточно».

Как в вопросах о командной работе, так и в вопросах об индивидуальной работе эксперт любит получать представление о том, что на самом деле сделал кандидат. По ее словам, иногда люди используют действительно общие и широкие термины, например, «я содействовал», «я работал», «я обеспечивал синергию». Но они не дают четкого представления о достижениях кандидата.

Наваз отмечает, что вариант вроде: «Я отвечал за сбор данных и предоставление анализа, который помог нам заполучить клиента», звучит конкретно и дает понять, какой вклад внес сотрудник в предыдущую компанию.

«Это гораздо интереснее и конкретнее» для человека, читающего резюме, и является положительным признаком того, на что способен человек, заключает она.

Сабина Наваз видела несколько неудачных собеседований. Бывший HR-менеджер Microsoft отмечает, что кандидаты не приходят вовремя, не изучают организацию и появляются на собеседовании в неподобающей одежде. Но были и противоположные ситуации. Она рассказала о лучшем кандидате, с которым когда-либо общалась.