Сабина Наваз видела несколько неудачных собеседований. Бывший HR-менеджер Microsoft отмечает, что кандидаты не приходят вовремя, не изучают организацию и появляются на собеседовании в неподобающей одежде. Но были и противоположные ситуации. Она рассказала о лучшем кандидате, с которым когда-либо общалась.

В начале своей работы в Microsoft, где Наваз проработала 15 лет, прежде чем стать коучем руководителей, она проводила собеседование на должность менеджера программ. В то время на собеседование пришла женщина, которая, по словам Наваз, явно выполнила свою домашнюю работу.

«Она чувствовала, каково это — работать в компании такого размера. Она знала, что роль менеджера программы была в то время чем-то уникальным для Microsoft, и знала особенности этой роли, которые не все понимали», — отмечает эксперт.

Чтобы получить эту информацию, ей, скорее всего, пришлось провести обширное исследование. «Она, вероятно, использовала свои связи и получила кое-какие сведения от людей», — предполагает Наваз. Женщина пришла на собеседование, готовая обсудить, как может выглядеть работа и как она может преуспеть в ней.

Она также задавала соответствующие вопросы. Наваз представляла ей рабочий сценарий, а кандидат рассматривала различные варианты исхода событий. Женщина также уделяла время тому, чтобы понять контекст, прежде чем приступать к изложению того, как она будет себя вести.

Это означало, что отвечая, женщина правильно выбрала цели, задачи, целевую аудиторию и потенциально могла добиться такого же успеха на работе. Кандидат также показала, что она учитывала покупателей Microsoft.

«Она действительно могла поставить себя на место конечного потребителя, а затем говорить о дизайне продукта», — отмечает Наваз. По ее словам, такой тип мышления может привести к потенциально более удобному для пользователя продукту, который мог бы найти еще большую аудиторию.

«Термин “эмоциональный интеллект” часто употребляется, но я бы сказала, что у нее, он, похоже, был в избытке», — заявляет она. Женщина приложила все усилия, чтобы ознакомиться с ролью и поставить себя на это место, чтобы получить представление о том, как она будет решать проблемы. «Она меня просто поразила», — заключает Наваз.

Ранее эксперт рассказала о худших собеседованиях, которые ей выдалось проводить. Наваз часто сталкивалась с сомнительным поведением на собеседованиях. «Есть люди, которые говорят слишком много, и люди, которые говорят слишком мало», — отмечает она. По ее словам, оба конца спектра являются проблемными.