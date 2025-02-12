Сабина Наваз проводила собеседования с кандидатами с первых дней работы в Microsoft, в которой проработала 15 лет, сначала в качестве разработчика программного обеспечения, а затем в отделе кадров, дослужившись до старшего директора по персоналу. Сейчас она тренирует руководителей высшего звена по таким направлениям, как ведение переговоров в конфликтах. Наваз рассказала о худших собеседованиях, которые ей выдалось проводить.

Она часто сталкивалась с сомнительным поведением на собеседованиях. «Есть люди, которые говорят слишком много, и люди, которые говорят слишком мало», — отмечает Наваз. По ее словам, оба конца спектра являются проблемными, а также заявляет, что есть собеседования, которые выделяются «уникальным странным поведением».

В начале своей работы в Microsoft Наваз набирала сотрудников на определенную должность в отделе разработки программного обеспечения. На собеседование пришел кандидат, который явно не соответствовал требованиям компании.

«Он ничего не знал о работе, — говорит она. — Большую часть времени у него был просто пустой взгляд. Когда кандидат все же задавал вопросы, они часто касались того, какой объем основных обязанностей ему придется выполнять. Такие будущие сотрудники не внушали уверенности в том, что действительно смогут выполнять свою работу».

Вполне возможно, что компания недостаточно тщательно проверила кандидата, чтобы убедиться в том, подходят ли они друг другу, но кандидат продолжал собеседование даже после того, как узнал, в чем будет заключаться работа.

Наваз была расстроена, что на собеседовании присутствовал человек, который явно не соответствовал требованиям. В тот момент, когда Microsoft действительно нужно было заполнить вакансию, «было не очень полезно тратить время» на собеседование с такими людьми.

Эксперт отмечает, что иногда кандидаты не подходят для одной роли, но могут подойти для другой. Рекрутер не всегда может уловить это в ходе первичного отбора, но кандидат должен сказать об этом, если он понимает, что вакансия не соответствует его навыкам.

Наваз заявляет, что если бы они сказали, что у них «нестыковка», то она была бы благодарна им за откровенность. «Я бы с большим уважением отнеслась к этому и даже могла бы сказать: “Ну, а что бы вам подошло?”».

Если кандидаты тратили ее время, но продолжали разговор, она просто старалась сократить собеседование настолько, насколько это было возможно. Вполне нормально подавать заявки на разные роли, но если в процессе собеседования человек видит, что одна из них не подходит, нужно быть честным с собой и откровенным с интервьюером, чтобы никто не тратил время впустую.

У соучредителя и генерального директора Rent the Runway Дженнифер Хайман тоже есть свой подход к кандидатам на работу. Она хочет, чтобы они были аутентичными. Хайман рассказала, что ищет человека, который сможет вести с ней беседу, не отрываясь от работы.