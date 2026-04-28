Британский ИИ-стартап Ineffable Intelligence, основанный несколько месяцев назад бывшим исследователем DeepMind Дэвидом Сильвером, привлек $1,1 млрд при оценке в $5,1 млрд. Компания намерена включиться в гонку за создание систем ИИ, способных превзойти современные языковые модели.

На своем новом сайте Ineffable Intelligence описывает цель как создание «супер-обучающегося» ИИ, способного самостоятельно открывать знания и навыки без опоры на человеческие данные. Ключевой технологией станет обучение с подкреплением — метод, при котором ИИ обучается через пробу и ошибку.

Основатель компании Дэвид Сильвер ранее более десяти лет работал в DeepMind и возглавлял направление reinforcement learning. Он участвовал в разработке систем, побеждавших лучших игроков в шахматы и го, включая AlphaZero, обучаясь без человеческих стратегий и исторических партий.

Теперь этот подход применяют к новой задаче — созданию системы, которая, по замыслу команды, сможет «открывать интеллект» через собственный опыт.

На сайте компании говорится: «В случае успеха это станет научным прорывом, сопоставимым по масштабу с Дарвином: если его закон объяснял всю жизнь, то наш закон объяснит и построит весь разум».

Сам Сильвер в блоге назвал проект «делом всей своей жизни» и заявил в интервью, что все доходы от компании будут направлены на благотворительность.

Раунд возглавили Sequoia Capital и Lightspeed Venture Partners при участии Index Ventures, Google, Nvidia, British Business Bank и фонда Sovereign AI.

