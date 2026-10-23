Кевин Вейл, ранее возглавлявший научное направление OpenAI, запустил стартап Warp Sciences, который займется автоматизацией лабораторных исследований с помощью искусственного интеллекта и роботов. Компания рассчитывает ускорить поиск новых лекарств, передав машинам часть работы по созданию и проверке химических соединений. Стартап объявил о раунде финансирования на $215 млн при оценке бизнеса в $865 млн. О запуске проекта Вейл сообщил 22 октября в X.

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Раунд финансирования серии A возглавил венчурный фонд Lightspeed. В нем также участвовали IVP, Mayfield, Lux Capital, Premji Invest и Menlo Ventures. По данным компании, оценка Warp Sciences в $865 млн уже учитывает новые инвестиции. Помимо Вейла, стартап основали бывший главный специалист США по данным Ди Джей Патил, один из основателей исследовательского подразделения Meta по искусственному интеллекту Манохар Палури и специалист по разработке лекарств Сол Рейсберг.

Warp Sciences планирует обучать роботов синтезировать и проверять химические соединения, которые выбирают исследователи. Для этого химики стартапа будут проводить эксперименты с закрепленными на теле камерами и специальными перчатками с датчиками, фиксирующими движения рук. Собранные данные используют для обучения ИИ, который должен помочь роботам самостоятельно выполнять лабораторные операции. В перспективе компания рассчитывает создать лаборатории, способные работать круглосуточно и ускорять поиск новых препаратов. Однако публичных данных об эффективности такой автоматизации Warp Sciences пока не представила.

Warp Sciences собирается работать на одном из самых трудоемких этапов поиска новых лекарств — создании и проверке тысяч вариантов перспективных молекул. После того как исследователи находят потенциально подходящее соединение, химикам приходится многократно изменять его структуру и проверять полученные варианты, чтобы выбрать наиболее удачный. Многие биотехнологические компании годами поручают такую работу подрядчикам в Китае, в том числе WuXi AppTec. Вейл рассчитывает вернуть эти исследования в США с помощью роботизированных лабораторий и снизить зависимость американских фармкомпаний от иностранных поставщиков услуг. В X он объяснил, что хочет вывести ИИ из браузера в реальные лаборатории и увеличить исследовательские мощности страны.

Зависимость американской фармацевтической отрасли от китайских подрядчиков уже стала предметом споров в США. В частности, 8 июня Министерство обороны страны включило WuXi AppTec в список компаний, которые, по оценке ведомства, связаны с китайскими вооруженными силами. Однако WuXi AppTec оспорила это решение в суде, и 7 августа федеральный суд временно запретил американским властям применять ограничения, связанные с включением компании в список, пока продолжается разбирательство.

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В декабре 2025 года в США также приняли закон BIOSECURE, который предусматривает ограничения на закупку федеральными ведомствами оборудования и услуг биотехнологических компаний, признанных представляющими угрозу национальной безопасности. Ограничения затронут и подрядчиков, использующих продукцию или услуги таких компаний при выполнении государственных контрактов. При этом запреты будут вводить постепенно, после утверждения соответствующих списков и правил закупок. Для части действующих контрактов предусмотрен переходный период продолжительностью до пяти лет.

Юристы рекомендуют фармацевтическим компаниям заранее оценивать зависимость от иностранных подрядчиков и искать альтернативных партнеров. Переход к другому исполнителю может потребовать передачи исследовательских методик, проверки его технологических возможностей и перестройки процессов контроля качества. Поэтому даже при наличии новых поставщиков быстро заменить уже работающего подрядчика удается не всегда.

Warp Sciences намерена конкурировать с традиционными лабораториями за счет автоматизации экспериментов, скорости выполнения заказов и размещения исследовательских мощностей в США. На первом этапе компания сосредоточится на синтезе различных вариантов молекул для фармацевтических и биотехнологических компаний. В дальнейшем, как рассчитывают разработчики и инвесторы, данные экспериментов помогут обучать ИИ не только выполнять лабораторные операции, но и выбирать наиболее перспективные соединения для дальнейших исследований. Пока Warp Sciences предстоит доказать, что такой подход позволит ускорить работу лабораторий и сделать их услуги конкурентоспособными по стоимости.

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