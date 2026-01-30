Сооснователь и бывший совладелец крупнейшего российского маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук зарегистрировал новую компанию. Как свидетельствуют данные сервиса Rusprofile, 29 января 2026 года им было создано ООО «ВБ Ритейл».

Tetiana SHYSHKINA/Unsplash

Компания зарегистрирована в подмосковном поселке городского типа Новоивановское. Ее уставный капитал составляет 100 тыс. руб. Основным видом деятельности фирмы указана розничная торговля телекоммуникационным оборудованием, включая мобильные телефоны, в специализированных магазинах.



Это не первая компания с таким названием. В 2023 году в подмосковном Коледино уже регистрировалось ООО «ВБ Ритейл», которое является дочерней структурой самого Wildberries. С октября 2024 года управление этой компанией осуществляет ООО «РВБ», выступающее ее единственным учредителем.

Владислав Бакальчук был мужем основательницы и основной владелицы Wildberries Татьяны Ким. Их брак был официально расторгнут судом в феврале 2025 года. В декабре того же года Бакальчук сообщил о продаже своей 1% доли в капитале маркетплейса, после чего компания перешла в полную собственность Ким.

После ухода из Wildberries карьера Бакальчука продолжилась в розничной сети «М.Видео-Эльдорадо». В сентябре 2025 года он был назначен главным исполнительным директором операционной компании сети — ООО «МВМ». Ранее в компании отмечали, что предприниматель будет заниматься ее цифровой трансформацией, а сам Бакальчук заявлял о намерении вернуть ритейлера на лидерские позиции на рынке.

