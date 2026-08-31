Команда «Авито Авто» собрала подборку моделей, знакомых зрителям по фильмам и сериалам, и нашла похожие автомобили среди объявлений на платформе. В обзор вошли машины из франшизы «Трансформеры», киновселенной Marvel, а также сериалов «Очень странные дела», «Корона» и «Шерлок».

Chevrolet Camaro Источник: Авито Авто

Один из самых узнаваемых автомобилей в подборке — желтый Chevrolet Camaro, в который превращается автобот Бамблби из «Трансформеров». Среди объявлений на платформе нашли похожий Chevrolet Camaro 2017 года с бензиновым двигателем объемом 6,2 л и мощностью 660 л. с., а также автоматической коробкой передач. Автомобиль выставлен в Москве за 7,3 млн рублей.

Источник: Авито Авто

Еще один автомобиль из подборки — Audi R8 Тони Старка из «Железного человека». На платформе нашли похожий экземпляр 2008 года с двигателем V8 объемом 4,2 л и мощностью около 420 л. с., роботизированной коробкой передач и полным приводом. За машину продавец просит 17,8 млн рублей.

Chevrolet Blazer Источник: Авито Авто

Среди других примеров — Chevrolet Blazer, на котором ездит герой сериала «Очень странные дела» шериф Джим Хоппер. В России можно купить трехдверный внедорожник 1988 года выпуска с бензиновым двигателем объемом 2,8 л, автоматической коробкой передач и полным приводом за 1,3 млн рублей.

Land Rover Defender Источник: Авито Авто

Аналог Land Rover Defender, ассоциирующегося с британской монархией в сериале «Корона», представлен моделью 2005 года выпуска с дизельным двигателем объемом 2,5 л и механической коробкой передач. Автомобиль продается в Челябинской области за 1,2 млн рублей.

Mazda RX-8 Источник: Авито Авто

Подборку завершает Mazda RX-8, появлявшаяся в сериале «Шерлок». Среди объявлений на платформе нашли похожий экземпляр 2009 года с роторным двигателем объемом 1,3 л и мощностью 215 л. с., а также автоматической коробкой передач. Автомобиль выставлен в Москве за 1,5 млн рублей.

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