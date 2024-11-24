Министр торговли США и гендиректор финансовой компании Cantor Fitzgerald Говард Лютник ведет переговоры о тесном сотрудничестве с компанией Tether, стоящей за крупнейшим в мире стейблкоином, сообщает Bloomberg.

Cantor Fitzgerald рассматривает возможность получения поддержки от Tether для своей многомиллиардной программы кредитования клиентов, которые используют биткоины в качестве залога. На данный момент Tether пользуется услугами Cantor Fitzgerald для хранения ценных бумаг США на миллиарды долларов, которые обеспечивают стабильность ее доминирующего стейблкоина USDT.

Недавно Говард Лютник был назначен на должность главы Министерства торговли. Дональд Трамп же активно поддерживает цифровые активы, в частности биткоин, и продвигает криптопроект, связанный с его сыновьями, под названием World Liberty Financial.

На этапе, когда Cantor Fitzgerald пытается нанять сотрудников для запуска новой кредитной программы, официальное кредитование еще не началось. Если Tether примет участие, эта криптовалютная компания, вероятно, станет одним из нескольких финансовых спонсоров проекта.

Ранее Tether оказалась под пристальным вниманием правительств, включая США, из-за подозрений в возможных нарушениях санкционных норм и законодательства по борьбе с отмыванием денег. Однако компания категорически отвергла эти обвинения.

По словам двух источников, знакомых с ситуацией, Лютник, который скоро займет должность руководителя отдела коммерции, готовится передать свои рабочие отношения с Tether своим коллегам. Его сын, Брэндон Лютник, работает трейдером в Cantor Fitzgerald и ранее проходил стажировку в Tether, в Лугано, Швейцария.

Ранее говорилось, что MicroStrategy владеет примерно $26 млрд в биткоинах. Это больше, чем сумма наличных средств и рыночных ценных бумаг таких крупных мировых игроков, как International Business Machines Corporation, Nike Inc. и Johnson & Johnson.