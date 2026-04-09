В среду Canva объявила о приобретении двух компаний — Simtheory, платформы для совместной работы и управления ИИ-агентами, и Ortto, специализирующейся на клиентских данных и автоматизации маркетинга. В Canva подчеркнули, что сделки являются частью долгосрочных инвестиций в инфраструктуру искусственного интеллекта и маркетинга.

Обе компании основали братья Крис и Майк Шарки — ранее они создали сервис аренды жилья Stayz, который затем приобрела Fairfax Media. В Canva они будут отвечать за развитие направлений ИИ и маркетинговых технологий.

В Canva отмечают, что сделки расширят возможности платформы за счет интеграции ИИ, данных и автоматизации. Компания стремится превратиться из инструмента для дизайна в универсальный сервис, где можно закрывать весь цикл работы — от идеи до анализа результатов.

Simtheory позволяет создавать AI-агентов, которые понимают задачи бизнеса, работают с разными инструментами и автоматизируют процессы. Платформа поддерживает современные модели и позволяет настраивать агентов под конкретные задачи.

Ortto объединяет клиентские данные с маркетинговыми инструментами. С ее помощью можно запускать кампании сразу в нескольких каналах — через email, SMS, push-уведомления, сообщения в приложениях и другие форматы — из одной системы. По данным Canva, платформой пользуются более 11 000 клиентов в 190 странах.

По итогам 2025 года Canva достигла годовой выручки в $4 млрд, а аудитория платформы превысила 265 млн пользователей, из которых 31 млн — платные. Компания также сообщила о росте ежемесячной аудитории на 20%.

