CareYaya, платформа, которая находит студентов-медиков для людей, которые нуждаются в сиделках. Стартап был представлен в рамках Battlefield 200. По словам источника, его целью является повышение качества и доступности услуг, а также помощь студентам в подготовке к будущей карьере в сфере здравоохранения, сообщает TechCrunch.

Он был основан в 2022 году Нилом Шахом, который пришел к этой идее, основываясь на собственном опыте ухода за своей женой. Ему пришлось столкнутся с данной проблемой после того, как у супруги был диагностирован рак. В это время Шах был партнером в хедж-фонде, но был вынужден уйти с работы, чтобы круглосуточно ухаживать за женой.

Для того, чтобы обеспечить ей дополнительный уход, в качестве сиделок Шах нанял студентов-медиков. Он узнал, что другие семьи делают это неофициально, расклеивая листовки в местных колледжах, чтобы найти квалифицированный персонал для ухода за близкими.

«Было бы здорово создать систему, при которой не было бы необходимости идти в учебные заведения и расклеивать листовки, — рассказал Шах. — Именно этим я и занялся. Я подумал, что если делать это официально и с помощью технологической платформы, то это это позволило бы решить данную проблему».

На данный момент на CareYaya зарегистрировано уже более 25 тыс. студентов из разных учебных заведений, включая Университет Дьюка, Стэнфорд, Калифорнийский университет в Беркли, Государственный университет Сан-Хосе, Техасский университет в Остине и другие. Платформа проверяет резюме студентов, желающих присоединиться к проекту, а затем проводит с ними видеоинтервью.

Люди, которым требуется помощь в заботе о больных, могут подробно описать тип ухода, в котором нуждается их близкий человек, будь то разовые услуги или постоянный уход. После первого сеанса обе стороны могут оставить отзыв.

В стартапе утверждают, что он может помочь сэкономить средства на постоянном уходе за пожилыми людьми. В то время, когда в США такая услуга стоит в среднем $35 в час, оплата сиделок на CareYaya составляет от $17 до $20 в час.

С помощью ИИ платформа позволяет распознавать и отслеживать развитие болезни у пациентов с болезнью Альцгеймера и деменцией. Недавно компания запустила большую языковую модель, которая интегрируется с умными очками для сбора визуальных данных, чтобы студенты могли оказать более качественную помощь в режиме реального времени и проводить раннюю диагностику деменции.

В будущем CareYaya хочет выйти за пределы рынка Соединенных Штатов, поскольку интерес к платформе уже проявили в Канаде, Австралии и Великобритании.

Ранее сообщалось о скором старте продаж умного кольца Oura Ring 4, согласно заявлению в FCC. Тем временем у производителя медицинского оборудования есть еще одна значимая новость: компания Oura объявила о приобретении Veri, хельсинского стартапа, разрабатывающего одноименный продукт для отслеживания метаболизма.