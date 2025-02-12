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CEO DeepMind назвал модель DeepSeek лучшей китайской разработкой, но заявил, что шумиха вокруг нее «преувеличена»

Генеральный директор Google DeepMind Демис Хассабис заявил, что модель искусственного интеллекта DeepSeek «возможно, лучшая разработка» Китая. Однако он добавил, что компания не продемонстрировала никаких новых научных достижений, сообщает CNBC.

В прошлом месяце китайская компания DeepSeek опубликовала исследовательскую работу, которая всколыхнула мировые рынки после утверждения, что обучение ее модели искусственного интеллекта стоило меньше, чем у ведущих игроков в области ИИ. Кроме того, она создавалась на менее продвинутых чипах Nvidia.

Заявление вызвало волнение на рынках и спровоцировало серьезные споры о том, не слишком ли много крупные технологические компании тратят на инфраструктуру ИИ. Хассабис похвалил модель DeepSeek и назвал ее «впечатляющей работой».

«Я думаю, что это, вероятно, лучшая китайская разработка, которую я видел», — сказал он на мероприятии, организованном Google в Париже в преддверии саммита AI Action Summit. Генеральный директор DeepMind заявил, что их модель ИИ «меняет ситуацию в геополитическом масштабе».

Однако с точки зрения технологий, по словам Хассабиса, это не является большим изменением. «Никаких новых научных достижений здесь нет. Это использование уже известных в ИИ методов», — отметил он, добавив, что шумиха вокруг DeepSeek преувеличена.

Генеральный директор DeepMind утверждает, что флеш-модели Gemini 2.0, которые недавно выпустил Google, эффективнее DeepSeek. Также заявления компании о низкой стоимости и используемых чипах были поставлены под сомнение экспертами, которые считают, что стоимость разработки моделей китайской компании на самом деле выше.

В мире ИИ уже много лет ведутся споры о том, когда же появится новое покаоление искусственного интеллекта или AGI. Под AGI в широком смысле понимается ИИ, который умнее человека.

Хассабис говорит, что индустрия «находится на пути к AGI», который он описывает как «систему, обладающую всеми когнитивными способностями, которыми обладает человек».

«Я думаю, что мы уже близки к этому, возможно, нам потребуется всего порядка 5 лет, чтобы создать такую систему, — заявил он. — Я думаю, что обществу нужно подготовиться к этому и к тому, какие последствия это будет иметь».

Комментарии Хассабиса отражают мнение других представителей отрасли, которые говорят о том, что AGI может быть ближе к реальности. Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман ранее в этом году заявил, что он уверен, что они знают, как создать AGI в традиционном понимании.

Тем не менее, многие представители отрасли отмечают многочисленные риски, связанные с AGI. Одним из самых больших опасений является то, что люди потеряют контроль над созданными ими системами. Это мнение разделяют известные ученые в области ИИ Макс Тегмарк и Йошуа Бенгио, которые недавно поделились своими опасениями по поводу этой формы ИИ.

Ранее чат-бот DeepSeek вызвал множество опасений. Китайскую модель проверили аудиторы NewsGuard, которые ежемесячно проверяют различные чат-боты на способность выявлять дезинформацию и фейки. Для этого эксперты используют выборку данных из специальной базы.

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