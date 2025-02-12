Генеральный директор Google DeepMind Демис Хассабис заявил, что модель искусственного интеллекта DeepSeek «возможно, лучшая разработка» Китая. Однако он добавил, что компания не продемонстрировала никаких новых научных достижений, сообщает CNBC.

В прошлом месяце китайская компания DeepSeek опубликовала исследовательскую работу, которая всколыхнула мировые рынки после утверждения, что обучение ее модели искусственного интеллекта стоило меньше, чем у ведущих игроков в области ИИ. Кроме того, она создавалась на менее продвинутых чипах Nvidia.

Заявление вызвало волнение на рынках и спровоцировало серьезные споры о том, не слишком ли много крупные технологические компании тратят на инфраструктуру ИИ. Хассабис похвалил модель DeepSeek и назвал ее «впечатляющей работой».

«Я думаю, что это, вероятно, лучшая китайская разработка, которую я видел», — сказал он на мероприятии, организованном Google в Париже в преддверии саммита AI Action Summit. Генеральный директор DeepMind заявил, что их модель ИИ «меняет ситуацию в геополитическом масштабе».

Однако с точки зрения технологий, по словам Хассабиса, это не является большим изменением. «Никаких новых научных достижений здесь нет. Это использование уже известных в ИИ методов», — отметил он, добавив, что шумиха вокруг DeepSeek преувеличена.

Генеральный директор DeepMind утверждает, что флеш-модели Gemini 2.0, которые недавно выпустил Google, эффективнее DeepSeek. Также заявления компании о низкой стоимости и используемых чипах были поставлены под сомнение экспертами, которые считают, что стоимость разработки моделей китайской компании на самом деле выше.

В мире ИИ уже много лет ведутся споры о том, когда же появится новое покаоление искусственного интеллекта или AGI. Под AGI в широком смысле понимается ИИ, который умнее человека.

Хассабис говорит, что индустрия «находится на пути к AGI», который он описывает как «систему, обладающую всеми когнитивными способностями, которыми обладает человек».

«Я думаю, что мы уже близки к этому, возможно, нам потребуется всего порядка 5 лет, чтобы создать такую систему, — заявил он. — Я думаю, что обществу нужно подготовиться к этому и к тому, какие последствия это будет иметь».

Комментарии Хассабиса отражают мнение других представителей отрасли, которые говорят о том, что AGI может быть ближе к реальности. Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман ранее в этом году заявил, что он уверен, что они знают, как создать AGI в традиционном понимании.

Тем не менее, многие представители отрасли отмечают многочисленные риски, связанные с AGI. Одним из самых больших опасений является то, что люди потеряют контроль над созданными ими системами. Это мнение разделяют известные ученые в области ИИ Макс Тегмарк и Йошуа Бенгио, которые недавно поделились своими опасениями по поводу этой формы ИИ.

Ранее чат-бот DeepSeek вызвал множество опасений. Китайскую модель проверили аудиторы NewsGuard, которые ежемесячно проверяют различные чат-боты на способность выявлять дезинформацию и фейки. Для этого эксперты используют выборку данных из специальной базы.