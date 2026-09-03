Глава Nvidia Дженсен Хуанг 2 сентября на встрече министров G20 по инновациям призвал не выстраивать регулирование искусственного интеллекта вокруг гипотетических угроз и сосредоточиться на уже проявившихся проблемах. Днем ранее против чрезмерных ограничений для технологии также выступил Илон Маск.

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Самое конкретное предложение в рамках этого подхода на той же встрече сформулировал министр торговли США Говард Латник. Он призвал страны G20 разрешить ИИ-компаниям обучать модели на защищенных авторским правом материалах в рамках принципа добросовестного использования, одновременно предусмотрев защиту интересов авторов. Этот принцип в определенных случаях допускает использование произведений без разрешения правообладателя.

По словам Латника, правила должны защищать создателей и изобретателей, но не становиться барьером для следующего поколения инноваторов. Как именно обеспечить интересы правообладателей, если их произведения используют для обучения моделей без разрешения, министр не уточнил.

Спор о границах добросовестного использования уже переместился в суды. Anthropic, OpenAI, Google и Meta* столкнулись с исками авторов, издательств и СМИ. Истцы утверждают, что технологические компании без разрешения использовали их материалы для обучения ИИ-моделей.

Технологические компании, в свою очередь, настаивают, что обучение моделей на опубликованных материалах законно и подпадает под принцип добросовестного использования. В тот же день Минюст США направил в федеральный суд заключение в поддержку позиции OpenAI в споре с The New York Times и другими газетами. Ведомство заявило, что обучение ИИ-моделей на защищенных материалах в целом может считаться добросовестным использованием, однако его заключение носит рекомендательный характер и не связывает суд.

По итогам двухдневной встречи министры стран G20 договорились не дублировать существующие законы отдельными нормами для ИИ. Новые требования, согласно согласованному подходу, должны появляться только для тех особенностей технологии, которые действующее законодательство пока не охватывает. Консенсус поддержал и Китай, хотя в стране уже действует целый набор правил для разработчиков и сервисов на базе ИИ.

Встречу организовали Министерство торговли США и Управление Белого дома по научно-технической политике. По ее итогам министры выпустили совместное заявление G20, охватывающее шесть направлений — от ориентированной на инновации политики и подготовки специалистов до правил интеллектуальной собственности для ИИ, технологических стандартов и инвестиций в цепочки поставок. Отдельно участники согласовали «Каролинские принципы для перспективных технологий», в которых закрепили описанный выше подход к новым нормам.

По словам Латника, достигнутые договоренности должны придать предпринимателям уверенность для инвестиций в новые идеи, поддержать развитие производства и обеспечить такую систему интеллектуальной собственности, которая одновременно защищает и стимулирует инновации.

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