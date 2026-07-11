Character. AI выходит за рамки чат-бота на базе языковых моделей и запускает собственный формат вертикальных мини-сериалов c.ai Series — короткие эпизодические видео, рассчитанные на просмотр и взаимодействие со смартфона.

Character. AI



В отличие от традиционных платформ микродрам с недорогим игровым контентом и живыми актерами, проекты c.ai Series полностью анимированы и созданы с помощью генеративных моделей. Интерес компании к формату объясняется объемом рынка: по прогнозам, индустрия микродрам вырастет до $26 млрд в ближайшие годы, несмотря на то что часть молодой аудитории демонстрирует настороженное отношение к контенту, сгенерированному ИИ.

Первыми проектами стали три сериала:

«Last Summer» — аниме о тайных поклонниках

«The Nighttime Game» — триллер про смертельную карточную игру

«Eden Fall» — сериал о группе игроков элитной MMO в виртуальной реальности.

Каждый сериал выходит с 10 эпизодами продолжительностью до двух минут: первые восемь доступны бесплатно, последние два — по платной подписке. Ключевое отличие от конкурентов вроде ReelShort и DramaBox — возможность общаться с персонажами после просмотра эпизода.

Гендиректор Character. AI Карандип Ананд заявил изданию The Verge, что проекты созданы внутренней студийной командой с привлечением сценаристов и что компания сознательно не торопилась с запуском, чтобы избежать репутации генератора низкокачественного контента.

Сценарии и подробные описания вселенных передавались в проприетарный агентный конвейер компании, который генерировал визуал и звук, после чего материал проходил традиционный постпродакшн. Разработка первых трех сериалов заняла несколько недель — сопоставимо со сроками производства живых микродрам у конкурентов.

Каждый эпизод обслуживается отдельной языковой моделью, которая ограничена информацией, уже показанной на экране — таким образом компания страхуется от случайных спойлеров. Доступ к чатам с персонажами сериалов получат только пользователи старше 18 лет: ограничение связано с прошлыми скандалами вокруг платформы, когда чат-боты Character. AI обвиняли в провоцировании самоповреждения у несовершеннолетних пользователей. Компания заявляет, что с тех пор внедрила строгую верификацию возраста.

По оценке The Verge, готовый продукт выглядит более технически проработанным, чем типичная генеративная анимация, хотя диалоги местами звучат искусственно, а мимика персонажей остается статичной.

Тем не менее на фоне низкобюджетных живых микродрам формат может заинтересовать аудиторию Character. AI, привыкшую встраивать себя в вымышленные вселенные платформы.

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