Правительство предлагает смягчить требования к совместимости российского доверенного ПО с операционными системами (ОС). Для облачных сервисов и ряда средств защиты конфиденциальной информации может быть достаточно одной ОС вместо двух. Для остальных категорий программ сроки выполнения требований предлагают перенести на год. Это следует из проекта постановления, с которым ознакомились «Ведомости».

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Сроки хотят сдвинуть для офисного ПО до 1 сентября 2027 года, программ обслуживания и средств виртуализации — до 1 января 2028 года, средств информационной безопасности — до 1 июня 2028 года, промышленного ПО — до 1 января 2029 года. В Минцифры объяснили перенос необходимостью дать разработчикам время на доработку решений.

Для облачных сервисов совместимость с ОС пользователя не принципиальна: доступ к ним обычно осуществляется через браузер. Заказчику важнее стабильность и доступность функций, пояснил заместитель гендиректора «Ред софта» Рустам Рустамов. При этом инфраструктура виртуализации и оркестрации в дата-центре провайдера должна работать на доверенной ОС.

Поддержка нескольких платформ увеличивает расходы на тестирование и доработку продуктов, а также может потребовать расширения команды, отмечает руководитель направления развития продуктов кибербезопасности Cloud.ru Максим Долгинин. Для заказчиков есть и практический риск: по словам технического директора «Базиса» Дмитрия Сорокина, приобретенное ПО может оказаться несовместимым с уже используемой ОС.

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Особенно сложна ситуация со средствами защиты информации, некоторые модули которых работают на уровне ядра ОС. Если разработчик не выпустит совместимое обновление, заказчик может лишиться возможности установить исправление критической уязвимости, предупреждает представитель «НТЦ ИТ РОСА». Дополнительные затраты связаны и с сертификацией во ФСТЭК и ФСБ: в отдельных случаях компаниям приходится фактически готовить две версии продукта, отмечает Рустамов.

Смягчение требований упростит работу производителей средств защиты, считает гендиректор «Элвис-плюс» Федор Дбар. Однако, по его оценке, есть риск, что для некоторых российских ОС не окажется совместимых защитных решений. В «НТЦ ИТ РОСА» также опасаются, что разработчики сосредоточатся на наиболее распространенной системе, ослабив конкуренцию между отечественными платформами.

При этом директор серверной платформы «Группы Астра» Алексей Фоменко считает поддержку нескольких ОС технически выполнимой, если совместимость закладывается при разработке изначально. По мнению гендиректора «Графтеха» Петра Василенко, перенос сроков позволит компаниям направить больше ресурсов на развитие функциональности и качества продуктов.

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