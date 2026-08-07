Рабочая группа «Инфраструктура и ЦОД для развития технологий ИИ» при правительственной подкомиссии по развитию искусственного интеллекта до конца 2026 года подготовит предложения по стимулированию спроса на облачные ИИ-платформы среди операторов государственных информационных систем и объектов критической информационной инфраструктуры. Об этом говорится в плане мероприятий группы, с которым ознакомился Forbes.

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Один из ключевых вариантов поддержки — частичное субсидирование аренды сертифицированных облачных платформ. Предполагается, что такая мера позволит сократить разрыв в стоимости между использованием облачных сервисов и созданием собственной ИИ-инфраструктуры — сегодня именно цена остается одним из главных барьеров для госзаказчиков.

Параллельно рабочая группа планирует предложить изменения в нормативной базе. Они должны упростить использование облачных решений для государственных систем и объектов КИИ. Кроме того, совместно с Федеральной службой по техническому и экспортному контролю планируется подготовить методические рекомендации.

Инициатива появилась из-за роста расходов на создание собственной вычислительной инфраструктуры. Участники рынка отмечают, что за последние годы заметно подорожали серверное оборудование, разработка программного обеспечения и сопровождение ИТ-систем, а дефицит графических процессоров делает строительство собственных ИИ-кластеров все менее доступным.

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Эксперты считают, что централизация вычислительных мощностей стала логичным продолжением развития государственных цифровых платформ. Использование облачных сервисов, по их мнению, позволяет отказаться от создания большого числа отдельных центров обработки данных и сократить расходы на эксплуатацию инфраструктуры.

Спрос на облачные технологии уже растет. По данным участников рынка, в 2025 году финансовые организации более чем вдвое увеличили потребление облачной инфраструктуры, заметно нарастили спрос также ретейл и медиакомпании. Одновременно все более востребованными становятся облачные сервисы, соответствующие требованиям российских регуляторов.

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По оценке iKS-Consulting, объем российского рынка облачных сервисов вырос с 322,3 млрд руб. в 2024 году до 416,5 млрд руб. в 2025-м. Аналитики ожидают, что уже в 2026 году он превысит 530 млрд руб., а к концу десятилетия достигнет 1,2 трлн руб.

При этом облачная модель выгоднее собственной инфраструктуры далеко не всегда. По словам участников отрасли, облачные сервисы экономически эффективнее для пилотных проектов и при нерегулярной загрузке вычислительных мощностей. Если же оборудование используется практически постоянно, собственные дата-центры со временем могут обходиться дешевле.

Отдельным ограничением остается работа с конфиденциальной информацией. Для государственных систем и объектов критической инфраструктуры действуют повышенные требования к хранению данных, а отдельные категории информации, включая банковскую тайну, нельзя размещать в большинстве коммерческих облаков. Поэтому обновление нормативной базы участники рынка считают одним из ключевых условий для более широкого использования облачных ИИ-сервисов.

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