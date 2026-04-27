В 2025 году российский венчурный рынок впервые сменил центр влияния: крупнейшим поставщиком капитала через Московский венчурный фонд стали частные фонды. За год они увеличили вложения до 8,7 млрд руб. — в 1,8 раза больше, чем годом ранее. «Бизнес-ангелы», которые раньше играли ключевую роль, сократили инвестиции почти вдвое — с 7 млрд до 3,9 млрд руб.

Смена лидеров произошла на фоне снижения общего объема рынка. Общий объем венчурных инвестиций сократился на 12% — до 15 млрд руб. При этом число сделок выросло на 4,6%, до 182. Рынок стал активнее по числу сделок, но осторожнее в размере вложений в каждый проект.

Изменения затронули и другие категории инвесторов. Корпоративные структуры и связанные с ними фонды резко сократили участие — их инвестиции упали в четыре раза, до 1,2 млрд руб. Государственные инвесторы, напротив, усилили присутствие — их вложения удвоились и тоже достигли 1,2 млрд руб.

Изменился и подход к отбору проектов. Если раньше значительная часть средств шла в компании ранней стадии, то теперь инвесторы выбирают бизнес с подтвержденной моделью, стабильной выручкой и понятными перспективами роста. По сути венчурный сегмент сближается с инвестициями в зрелые частные компании, где важна уже не идея, а способность бизнеса зарабатывать и масштабироваться.

Это подтверждает и структура сделок. Медианный чек вырос на 71% — до 30 млн руб., что отражает рост доли зрелых проектов среднего масштаба. При этом средний чек снизился на 18% — до 88,5 млн руб., что говорит о сокращении числа крупных раундов.

Наиболее заметный приток капитала получили промышленные и транспортные технологии, а также биомедицина. В то же время финтех и разработчики ПО для бизнеса потеряли часть инвестиционной привлекательности и показали спад.

Участники рынка объясняют эти изменения высокой ключевой ставкой, дефицитом ликвидности и уходом части инвесторов в менее рискованные инструменты. Дополнительным ограничением остается сложность выхода из проектов. В итоге российский венчур не сжимается, а перестраивается — на смену ставке на быстрый рост приходит модель более дисциплинированных инвестиций в зрелые компании.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.