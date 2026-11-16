Российский рынок праздничных услуг в 2025 году достиг 407 млрд руб., или 21 млн заказов. В 2026 году он может вырасти еще на 10–13%, прогнозируют в агентстве ORO. При этом заказчики все чаще выбирают камерные мероприятия вместо масштабных торжеств и нанимают отдельных специалистов, а не организаторов праздников под ключ.

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Свадьбы все чаще ограничиваются регистрацией, фотосессией и ужином. Молодожены сокращают расходы на рестораны, выездные церемонии и развлекательные программы, говорит ведущий мероприятий Руслан Барашкин. При этом спрос на небольшие праздники связан не только с экономией. По словам основателя RuGenerations Евгении Шамис, миллениалы привыкли делегировать бытовые задачи и оплачивать услуги ради собственного комфорта.

Растет интерес к необычным форматам досуга. За январь — сентябрь 2026 года спрос на организацию рыбалки увеличился на 46%. Популярностью пользуются и походы за грибами с пикником и фотосессией: средняя стоимость такой услуги составляет около 5000 руб. На «Профи.ру» спрос на ведущих с диджеем вырос на 79%.

Быстрее всего увеличивается спрос на фотографов и поваров. За девять месяцев 2026 года заказы услуг фотографов выросли на 122%, поваров на дом — на 205%. На «Профи.ру» число заказов тортов увеличилось на 54%, спрос на артистов — на 8%, на певцов — на 4%. Фотосъемку заказывают не только на свадьбы, но и в качестве подарка на семейные праздники. При этом клиенты нередко выбирают фотографов, работающих на смартфон, вместо специалистов с профессиональным оборудованием.

Праздничные агентства сталкиваются с конкуренцией со стороны специалистов, которых заказчики нанимают напрямую. Основатель креативно-режиссерского бюро «Красная шапка» Артем Борисов отмечает, что особенно непростой период переживает малый и средний агентский бизнес. По словам Барашкина, комиссии агентств могут достигать 30–35% дохода, поэтому исполнители предпочитают самостоятельно искать клиентов и объединяться с коллегами под конкретные мероприятия.

Вместо готовых программ заказчики чаще выбирают индивидуальные сценарии и отдельные услуги. На семейные праздники приглашают певцов, аниматоров и поваров, чтобы освободить хозяев от приготовления еды и развлечь гостей. В результате спрос смещается от масштабных торжеств к камерным мероприятиям и персонализированному досугу.

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