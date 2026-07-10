Если российским компаниям придется сокращать расходы на персонал, в первую очередь они готовы отказаться от корпоративных мероприятий. Такой вариант выбрали 52% HR-специалистов и руководителей, следует из исследования Русской школы управления (РШУ), поступившего в «Инк». На самом деле, эта экономия уже началась.

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В исследовании приняли участие 1186 человек, все представляли компании из разных отраслей бизнеса. Опрос проводился во всех федеральных округах РФ.

Другие статьи расходов работодатели готовы сокращать гораздо реже. От обучения сотрудников в случае экономии отказались бы 10% опрошенных, премии и бонусы урезали бы 9%, а социальный пакет — 4%. Еще 21% респондентов не стали бы сокращать ни одну из перечисленных статей.

При этом по сравнению с прошлым годом 34% компаний сократили бюджет на корпоративные мероприятия. Только 16% увеличили расходы, еще у 15% бюджет остался прежним, а у 19% отдельного бюджета на корпоративы нет вовсе.

Это отражается и на планах работодателей на 2026 год. Провести и летний корпоратив, и отпраздновать день рождения компании собираются только 15% организаций. Еще 19% планируют только праздник ко дню рождения, 13% — только летний корпоратив. Более трети компаний, 36%, не собираются проводить ни одного из этих мероприятий, а 17% пока не приняли решение. Новогодние корпоративы в опросе не учитывались.

В то же время работодатели не считают корпоративы бесполезной тратой. Напротив, 73% компаний рассматривают их как инструмент сплочения команды, 50% проводят такие мероприятия просто по традиции, 49% используют для повышения лояльности сотрудников, а 46% — для неформального общения между руководством и коллективом. Реже корпоративы воспринимают как способ снизить выгорание, удержать сотрудников или укрепить HR-бренд.

По словам директора по персоналу и корпоративной культуре кадровой компании «Адвирос» Ольги Гуляевой, выбор в пользу сокращения корпоративов вполне объясним: сейчас даже крупные компании вынуждены оптимизировать расходы из-за слабых финансовых результатов. И если выбирать между затратами на зарплаты, бонусы и ДМС с одной стороны и корпоративными мероприятиями — с другой, бизнес, конечно, режет второе.

«Сотрудникам такой подход понятен, никто не хочет потерять часть вознаграждения или ДМС в обмен на корпоративное мероприятие», — добавила она.

Нужно отметить, что компании не всегда отказываются от мероприятий полностью — часто они просто пытаются сделать их дешевле. По словам Гуляевой, один из самых очевидных способов сэкономить — не привлекать внешних подрядчиков, а организовывать корпоративы собственными силами: силами HR-команды, внутренних спикеров и менеджеров, которые берут на себя контент и координацию.

Что это значит для бизнеса

Результаты опроса показывают, что корпоративы для бизнеса остаются полезным HR-инструментом, но в условиях экономии превращаются в первую статью расходов, которую можно сократить без прямого удара по базовой мотивации сотрудников. Зарплаты, премии, обучение и соцпакет компании сейчас берегут сильнее — просто потому, что именно они напрямую влияют на удержание людей в условиях дорогого найма и нервного рынка труда.

Для самих работодателей это означает довольно прагматичный сдвиг: корпоратив теперь все реже воспринимается как обязательный праздник «потому что так принято» и все чаще — как расход, который нужно либо удешевить, либо доказать его пользу для команды и бизнеса. Поэтому часть компаний, похоже, будет не столько отменять такие мероприятия, сколько переводить их в более скромные и прикладные форматы — без большого бюджета, но с попыткой сохранить командную функцию.

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