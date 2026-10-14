Шесть моделей биологического возраста показали снижение расчетного возраста у пациентов, получавших экспериментальный препарат рентосертиб. Однако это еще не доказывает, что лекарство действительно замедляет старение: изменения могут быть связаны с лечением заболевания легких. Такой подход может помочь оценивать воздействие новых препаратов на организм во время клинических испытаний.

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О возможностях и ограничениях этого метода рассказали исследователи клиники Майо Нил Робертсон и Тамир Чандра в комментарии, опубликованном в журнале Nature Biotechnology 13 октября 2026 года. Они разобрали результаты более раннего исследования, в котором для оценки действия препарата использовали шесть протеомных часов старения. Эти модели рассчитывают биологический возраст по составу белков в организме, в частности содержащихся в крови.

В отличие от хронологического возраста, который показывает количество прожитых лет, биологический возраст позволяет оценивать состояние организма. Для его определения используют разные подходы. Например, эпигенетические часы анализируют химические изменения ДНК, а протеомные модели ориентируются на содержание определенных белков, связанных с работой клеток и тканей.

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Как проверяли биологические часы

Для проверки протеомных часов использовали данные клинического испытания фазы IIa рентосертиба (rentosertib) — экспериментального препарата против идиопатического легочного фиброза. При этом заболевании в легких постепенно образуется рубцовая ткань, из-за чего их работа ухудшается и человеку становится труднее дышать.

В анализ вошли данные 42 участников испытания. Исследователи изучили образцы их крови и применили шесть протеомных моделей, чтобы проследить, как менялся расчетный биологический возраст пациентов на протяжении 12 недель лечения. Затем полученные показатели сравнили с результатами группы, принимавшей плацебо.

Все шесть моделей показали снижение расчетного биологического возраста у пациентов, получавших рентосертиб, тогда как в группе плацебо показатели практически не изменились или немного выросли. Наиболее заметные различия зафиксировали на четвертой неделе лечения, особенно при приеме 30 мг препарата дважды в день. Однако результаты зависели от используемой модели и дозировки, а статистически значимыми оказались далеко не все различия между группами.

При этом исследование не позволило установить, действительно ли препарат воздействует на механизмы старения. Изменения белковых показателей могли быть связаны прежде всего с его влиянием на легочный фиброз. Поэтому снижение расчетного биологического возраста нельзя считать доказательством того, что рентосертиб омолаживает организм или замедляет его старение в целом.

Что мешает доказать омоложение

Одна из главных сложностей в исследованиях долголетия — необходимость годами наблюдать за пациентами, чтобы понять, действительно ли препарат продлевает жизнь. Биологические часы могут помочь получить дополнительные сведения о его действии гораздо раньше, еще во время клинических испытаний. Для этого достаточно отслеживать изменения определенных биологических показателей.

Если протеомные модели подтвердят свою надежность, разработчики лекарств смогут использовать их для оценки реакции организма на лечение и поиска препаратов, потенциально влияющих на процессы старения. Однако сначала необходимо выяснить, насколько точно изменения расчетного биологического возраста отражают реальные улучшения здоровья пациентов.

Само по себе снижение показателей биологических часов еще не означает, что человек будет жить дольше или реже сталкиваться с возрастными заболеваниями. Чтобы делать такие выводы, потребуется сопоставить результаты моделей с долгосрочными данными о состоянии здоровья, заболеваемости и продолжительности жизни участников исследований.

Применение шести протеомных часов в клиническом испытании показало возможности нового подхода к оценке действия лекарств. Однако пока результаты больше говорят о перспективах и ограничениях самих моделей, чем о способности рентосертиба замедлять старение. Прежде чем использовать такие показатели для подтверждения эффективности препаратов в исследованиях долголетия, их надежность еще предстоит доказать.

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