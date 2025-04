Создание часов, которые мало похожи на обычные наручные часы, может показаться неожиданным шагом для Chanel, известной своими классическими стилями. Но это часть более широкой растущей тенденции. Стоит обратить внимание на фирменное колье-часы Lorraine Schwartz, которое Тейлор Свифт носила на шее на церемонии вручения премии Грэмми в прошлом году.

Помещенный в гладкий лакированный прямоугольный корпус и украшенный 20 желтыми бериллами багетной огранки — в золотой оправе, подходящей к роскошной золотой цепочке, на которой он висит — последний релиз Chanel на первый взгляд выглядит как помада. Но это еще не все. Футляр для помады открывается одним щелчком, показывая циферблат часов в центре.

Часы под названием Kiss Me являются частью капсульной коллекции французского люксового дома, которая была представлена ​​на выставке Watches and Wonders в Женеве в апреле. Сочетая красоту и искусство, коллекция также включает Protect Me, подвеску-амулет, и Give Me Luck, ожерелье-талисман с рубеллитовыми кабошонами и пятью розовыми турмалинами, расположенными в византийском мотиве, который любила сама Шанель.

Kiss Me от Chanel

«Это новый способ носить время, подчеркивающий уникальность и индивидуальность», — сказала Манон Хаги, директор по продажам часов в Sotheby’s.

Не сразу понятно, что это часы

Механизмы необычных форм и размеров были представлены на выставке Watches and Wonders, которая завершилась в понедельник.

Van Cleef & Arpels представили новую версию Cadenas, украшенную бриллиантами. Модель отличается смелостью и наличием застежки в виде скобы. Благодаря такому дизайну часы больше похожи на браслет, чем на наручные часы.

Cadenas от Van Cleef & Arpels

«Когда ты смотришь на них, не сразу понимаешь, что это часы, — и именно это делает их современными и интригующими», — сказал Райнер Бернард, руководитель отдела исследований и разработок Van Cleef & Arpels, приписывая неизменную привлекательность дизайна его двойной идентичности как драгоценности и часов.

Аналогично, усыпанный бриллиантами браслет с изображением культовой пантеры Cartier — запечатленной в прыжке, с вытянутой лапой — может показаться украшением. Однако при более близком рассмотрении видно, что кошка находится напротив скромного циферблата часов, который открывается только тогда, когда владелец наклоняет изделие.

Panthère от Cartier

Эти недавно представленные ювелирные часы Panthère, которые также включают упрощенную версию из золота, обыгрывают силуэт прошлогодних часов Réflection de Cartier. В той модели вместо пантеры было зеркальное покрытие, что позволяло считывать время через ее отражение, на что тонко намекает название.

Cartier также представил мужские часы, которые не имеют ни циферблата, ни стрелок — только два крошечных отверстия, или guichets (с французского «билетные окошки»), показывающие часы и минуты в виде цифр сверху и снизу соответственно. Впервые представленный в 1928 году как переосмысление классических Tank, стиль ограниченного выпуска возвращается в 2025 году в желтом золоте, розовом золоте и платине.

Tank à Guichets от Cartier

По мнению Sotheby’s Hagie, этот результат отражает «изменение аудитории часов, в которую входит все больше женщин и коллекционеров поколения Z».

Часы-подвески и броши

Клиенты, которые предпочитают менее рискованные стили, могут заинтересоваться часами-подвесками. Такие часы были популярны в «ревущие двадцатые»: тогда их носили девушки-флэпперы с каре в платьях с бахромой и заниженной талией. Сейчас этот стиль возрождается — люди вновь заинтересовались необычными формами часов. Хаги связала эту тенденцию с ностальгией, а также с тем, что часовщики стали больше внимания уделять женщинам-клиентам и их разнообразным вкусам.

Chanel Première

В последние годы Jaeger-LeCoultre и даже более спортивный Richard Mille представили модели часов, которые можно носить на шее. Chanel же представил свою интерпретацию классических часов Première с восьмиугольным циферблатом. Особенность новинки — очень длинная цепочка из золота и кожи, которая охватывает не только запястье, но и шею.

В бренде Piaget подвесные часы уже давно не новинка, и в этом году они снова оказались в центре внимания. Швейцарский производитель представил модель с золотой веревкой с бусинами в виде ruby-root. Циферблат часов также выполнен с узором ruby-root и украшен гирляндой шпинелей и желтых сапфиров, расположенных в виде веера. Более упрощенный вариант часов подчеркивает трапециевидный циферблат, который является основным элементом дизайна недавно выпущенной коллекции Sixtie.

Piaget

«Мы создаем текучее повествование, в котором прошлое и настоящее сталкиваются — пока вы не забудете, что есть что, — сказала Стефани Сивриер, художественный директор ювелирного и часового бренда. — В последнее время часы-подвески стали настолько популярными, что мы едва успеваем за спросом».

В более доступных ценовых категориях Van Cleef & Arpels переосмыслил свои фирменные модели Alhambra, Perlée и Ludo в виде подвесных часов с яркими цветными драгоценными камнями, такими как бирюза, лазурит и сердолик.

Тем временем ювелирное подразделение Dior представило подвесные версии своих часов Gem Dior — одни с джазовым малахитом, другие с нежным арагонитом — свисающие на тонкой цепочке.

«Мне нравится идея украшений, которые показывают время, — заявила Виктуар де Кастеллан, креативный директор Dior Joaillerie. — И я нахожу забавным носить часы в качестве подвески».

Креативный директор Hermès Horloger Филипп Дельхоталь превратил мотив якорной цепи в скульптурное украшение со скрытыми часами. Брошь предназначена для крепления на рукаве.

Hermès

«Исторически часы также носили в карманах, цепляли на галстук или стилизовали как броши. Поэтому вместо того чтобы разрабатывать брошь для часов, мы сначала создали сами часы — затем сама собой возникла идея броши», — объяснил Дельхоталь.