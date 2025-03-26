C чат-ботом с искусственным интеллектом от xAI Grok теперь можно пообщаться в Telegram. Воспользоваться им могут пользователи с premium-подпиской без дополнительной платы. В анонсе запуска указано, что взаимодействовать с ним можно через бота в приложении, а также через сообщения.

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О появлении бот Grok, созданном компанией Илона Маска xAI, сам американский предприниматель сообщил в соцсети Х. «Grok теперь в Telegram», — написал он.

При запуске Grok приветствует пользователя сообщением: «Я — Grok, передовая разговорная модель xAI для серьезных и не очень дискуссий. Просто отправьте сообщение, чтобы начать, и получайте удовольствие!».

Напомним, что в феврале этого года, компания Илона Маска xAI выпустила новую модель ИИ Grok 3 и представила ее новые возможности для iOS- и веб-приложений. Сразу после этого социальная сеть X подняла стоимость подписки premium+, которая дает пользователям доступ к последней версии Grok, почти до $50 в месяц.