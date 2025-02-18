Компания Илона Маска xAI выпустила новую модель ИИ Grok 3 и представила ее новые возможности для iOS- и веб-приложений. Сразу после этого социальная сеть X подняла стоимость подписки Premium+, которая дает пользователям доступ к последней версии Grok, почти до $50 в месяц.

Модель от xAI, конкурент GPT-4o от OpenAI и Gemini от Google, может анализировать изображения и отвечать на вопросы, а также обеспечивает работу ряда функций в социальной сети X. Напомним, что запуск Grok 3, которая разрабатывалась в течение нескольких месяцев, был запланирован еще на 2024 год.

Для ее обучения компания использовала огромный дата-центр в Мемфисе, содержащий около 200 тыс. графических процессоров. В своем сообщении на X Маск утверждает, что модель ИИ разработана с использованием «в 10 раз» большей вычислительной мощности, чем Grok 2, и расширенного набора обучающих данных, который, по его словам, включает в себя материалы судебных дел.

«Grok 3 на порядок мощнее Grok 2, — заявил Маск во время презентации. — Это максимально правдивый ИИ, даже если эта правда иногда расходится с политкорректностью».

xAI утверждает, что Grok 3 превосходит GPT-4o в таких тестах, как AIME (оценивает работу модели на выборке математических вопросов) и GPQA (оценивает модели на основе задач по физике, биологии и химии уровня доктора наук).

По данным разработчиков, ранняя версия также показала высокие результаты в Chatbot Arena — краудсорсинговом тесте, в котором различные модели ИИ противопоставляются друг другу, а пользователи голосуют за предпочтительные ответы.

Две модели нового семейства Grok 3, Grok 3 Reasoning и Grok 3 mini Reasoning, могут тщательно «обдумывать» проблемы, подобно «рассуждающим» моделям, таким как o3-mini от OpenAI и R1 от китайской компании DeepSeek. Они стараются проверять факты перед выдачей результатов.

По словам Маска, примерно через неделю в приложении Grok появится «голосовой режим», который позволит ИИ говорить синтезированным голосом.

Через несколько недель после этого модели Grok 3 будут доступны через корпоративный API xAI вместе с функцией DeepSearch. В ближайшие месяцы xAI планирует выпустить открытый исходный код Grok 2.

Когда Маск анонсировал Grok примерно два года назад, он заявлял, что его модель ИИ, в отличие от конкурентов, сможет отвечать на спорные вопросы.

Некоторые из этих обещаний он выполнил. Например, если попросить Grok и Grok 2 быть вульгарным, то он с радостью подчинится, извергая красочные выражения, которые пользователь не услышит от ChatGPT.

Спустя несколько часов после того, как компания Илона Маска xAI выпустила последнюю версию своей модели искусственного интеллекта Grok 3, социальная сеть X подняла цену на свой топовый план подписки Premium+, который дает пользователям доступ к последней модели ИИ, почти до $50 в месяц.

На странице поддержки, где перечислены премиум-планы X, стоимость месячной подписки на Premium+ в США была обновлена до $50, а годовой — до $350.

За последние пару месяцев X уже второй раз поднимает цену на Premium+. В декабре компания повысила стоимость подписки с $16 до $22 в месяц. Если ориентироваться на любую из указанных цен, то новый план обойдется подписчикам Premium+ более чем в два раза дороже, чем сейчас.

xAI выводит некоторые функции Grok 3 в отдельный тарифный план SuperGrok, доступный через приложение Grok. Таким образом, пользователям Premium+ будут доступны только некоторые функции.

Стоит отметить, что цены на X не совпадают. Тарифный план Premium+ стоит $39,83 в месяц ($477,95 в год), хотя на последней странице оформления заказа указано, что он будет доступен по цене $395 за год.

Кроме того, хотя на странице поддержки X указано, что месячная подписка стоит $50, на странице регистрации цена составляет $48,40 в месяц, а на странице оформления заказа — $40 в месяц.

Ранее Департамент государственной эффективности (DOGE), который возглавляет Илон Маск, получил беспрецедентный доступ к секретным финансовым системам США с данными о миллионах американцев. Однако вскоре выяснилось, что сайт ведомства может отредактировать любой желающий.