Сеченовский Университет совместно с НМИЦ психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского и ИжГТУ им. М. Т. Калашникова разработал нейросетевой чат-бот «StressLessBuddy» для психологической поддержки студентов. Система, которая будет доступна в Telegram с октября 2025 года, помогает справляться со стрессом и тревогой, сообщили разработчики. Подробности — в распоряжении «Инка».

Фото: Freepik

Чат-бот использует методику аутогенной тренировки. Система оценивает уровень стресса через тест DASS-21, разработанный Сиднейским университетом, и предлагает один из шести аутотренингов, направленных на релаксацию, снижение возбуждения или восстановление энергии. Чат-бот также может напоминать о повторных сеансах.

Сеанс длится около пяти минут. Пользователь слушает голос психолога, наложенный на спокойную музыку, и следует инструкциям. «Например, человеку нужно занять определенное положение, расслабить разные части тела, сосредоточиться на тех или иных ощущениях и образах», — рассказала один из авторов проекта Рада Маловичко, студентка 3-го курса Сеченовского Университета.

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Пилотное исследование с участием 48 студентов показало снижение стресса и тревоги на 10% после сеанса. Маловичко отметила, что долгосрочный эффект еще предстоит изучить. По словам старшего научного сотрудника НМИЦ психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Ивана Розанова, система требует апробации перед широким внедрением, включая экспертную оценку и эксперименты, чтобы адаптировать ее для практического здравоохранения.

Чат-бот ориентирован на студентов, но будет доступен всем желающим. «Диалоговая система может стать хорошим помощником людям, у которых умеренный уровень тревожности», — отметил профессор кафедры педагогики и медицинской психологии Института психолого-социальной работы Сеченовского Университета доктор психологических наук Леонид Сыркин, который также был в числе авторов проекта.