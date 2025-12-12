Пока одни нейросети учатся рисовать и писать код, ChatGPT готовится к самому деликатному обновлению за свою историю. Руководство OpenAI официально подтвердило планы по запуску «взрослого режима» в первом квартале 2026 года, пишет The Verge.

Это не спонтанное решение, а продуманный ответ на запросы миллионов пользователей, которые устали от цензуры при обсуждении сложных или специфических тем, и одновременно — стратегический ход в конкурентной гонке, где такие модели, как Grok, уже предлагают более раскрепощенное общение.

Ключевым условием для запуска стала разработка надежной системы определения возраста, которая сейчас проходит тестирование в нескольких странах. Алгоритм должен научиться безошибочно отличать подростков от взрослых пользователей, создавая цифровую границу, подобную той, что существует в мире кино или видеоигр с возрастными рейтингами.

Это требование продиктовано не только этическими соображениями, но и жесткой регуляторной реальностью — в эпоху, когда защита данных несовершеннолетних становится глобальным приоритетом, одна ошибка может привести к многомиллионным штрафам и репутационному кризису.

Фактически OpenAI пытается решить сложное уравнение: как предоставить взрослым пользователям свободу общения, не подвергая риску молодую аудиторию и не нарушая законодательство разных стран.

Компании явно следует понаблюдать за чужими ошибками — предыдущие скандалы с ИИ-генерацией неподобающего контента показали, насколько хрупким может быть общественное доверие к технологиям.

Этот шаг может создать новую рыночную нишу — сегмент «взрослых» ИИ-ассистентов для профессионалов, исследователей и творческих личностей, которым нужен инструмент без искусственных ограничений.