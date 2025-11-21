Компания OpenAI объявила о полноценном мировом релизе функции групповых (совместных) чатов в своем сервисе ChatGPT. После успешного недельного пилотного тестирования в ограниченном числе стран, включая Японию и Новую Зеландию, эта опция стала доступна для всех пользователей, независимо от подписки — как для бесплатных аккаунтов, так и для платных подписчиков тарифов Go, Plus и Pro.

Функция кардинально меняет парадигму использования ChatGPT, трансформируя его из инструмента для индивидуального общения в виртуальное пространство для совместной деятельности, отмечает TechCrunch. Теперь группы до 20 человек — будь то коллеги, работающие над проектом, друзья, планирующие путешествие, или семья, обсуждающая важное решение — могут вести диалог в одном общем чате с участием ИИ-ассистента.

ChatGPT выступает в роли интеллектуального помощника, который может по запросу участников искать информацию, обобщать результаты обсуждения, сравнивать предложенные варианты, генерировать контент и помогать в принятии решений, оставаясь при этом активным участником беседы.

Ключевые особенности и механизм работы:

● Приватность и настройки: Несмотря на коллективный формат, OpenAI подчеркивает, что личные настройки каждого пользователя, а также данные из памяти чатов (Chat Memory) остаются конфиденциальными и не видны другим участникам группы.

● Процесс создания чата: Чтобы создать групповой чат, пользователь нажимает на новый значок с изображением людей в интерфейсе и добавляет участников, либо напрямую выбирая их из списка контактов, либо отправляя пригласительную ссылку. Каждый новый участник обязан заполнить краткий профиль с именем, логином и аватаром для идентификации в беседе.

● Целостность диалога: Важной особенностью является то, что при добавлении нового человека в уже активный чат создается его отдельная копия. Это позволяет новичку видеть всю предыдущую историю переписки, при этом оригинальный диалог между первоначальными участниками остается неизменным.

ИИ-ассистент получил способность самостоятельно определять уместность своего вмешательства в разговор. Он может активно включаться в дискуссию, когда это необходимо, или оставаться в стороне, наблюдая за ходом беседы. Участники также могут целенаправленно обратиться к нему, используя тег @ChatGPT.

Для более естественной интеграции в человеческое общение ChatGPT научился реагировать на сообщения с помощью эмодзи и обращаться к участникам по их аватарам, что делает взаимодействие более персонализированным и живым.

Этот анонс является частью стратегии OpenAI по быстрому расширению функционала своей платформы. Запуск групповых чатов последовал менее чем через две недели после представления новой флагманской модели GPT 5.1 (в версиях Instant и Thinking), а также релиза обновленной версии видеогенератора Sora в сентябре, что в совокупности демонстрирует интенсивный темп развития и стремление компании сделать свои ИИ-сервисы более социальными и интегрированными в повседневные процессы коммуникации.