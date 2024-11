По словам OpenAI, теперь ChatGPT может осуществлять поиск в интернете, предоставляя быстрые и своевременные ответы со ссылками на релевантные веб-источники, для получения которых раньше пришлось бы обращаться к поисковой системе. ChatGPT сам запустит поиск, основываясь на запросе, или пользователь сможет вручную выбрать эту функцию.

Поиск будет доступен на сайте chatgpt.com, а также им можно будет воспользоваться в приложениях. Все пользователи ChatGPT Plus и Team, а также пользователи списка ожидания SearchGPT получат доступ уже сегодня. Enterprise и Edu получат доступ в ближайшие несколько недель, а в течение нескольких месяцев компания распространит его на Free.

«Поиск ChatGPT обещает лучше выделять и атрибутировать информацию из надежных новостных источников, принося пользу людям и расширяя охват таких издателей, как мы», — говорит Пэм Вассерштейн, президент Vox Media

Теперь чаты содержат ссылки на новостные статьи и записи в блогах, что дает пользователям возможность получить больше информации. Для того, чтобы просмотреть их, нужно открыть боковую панель со ссылками.

«Мы убеждены, что в ближайшем будущем поиск с помощью ИИ станет основным способом доступа к информации, и партнерство с OpenAI позволяет Le Monde быть в авангарде этих изменений», — сказал Луи Дрейфус, генеральный директор и издатель Le Monde

Новая функция поиска предоставляет доступ к оригинальному, высококачественному контенту. Благодаря интеграции с интерфейсом ChatGPT пользователи могут по-новому взаимодействовать с информацией, а владельцы контента получат новые возможности для охвата более широкой аудитории. Так OpenAI надеется помочь пользователям найти издателей и веб-сайты, а также расширить возможности поиска.

«Поскольку ИИ меняет медиаландшафт, партнерство Axel Springer с OpenAI открывает огромные возможности для инновационных разработок. Вместе мы создаем новые бизнес-модели», — говорит Матиас Санчес, старший вице-президент по глобальным стратегическим партнерствам Axel Springer SE

По словам OpenAI, она активно сотрудничала с представителями новостной индустрии и изучала отзывы своих глобальных партнеров-издателей, включая Associated Press, Axel Springer, Condé Nast, Dotdash Meredith, Financial Times, GEDI, Hearst, Le Monde, News Corp, Prisa (El País), Reuters, The Atlantic, Time и Vox Media.

В компании заявили, что новая поисковая модель представляет собой тонко настроенную версию GPT-4o, прошедшую дополнительное обучение с использованием новых методов генерации синтетических данных, включая извлечение выходных данных из OpenAI o1-preview. Поисковик ChatGPT использует сторонних поисковых провайдеров, а также контент партнеров компании.

На основе отзывов на прототип SearchGPT OpenAI перенесла «все лучшее» в ChatGPT. Компания и дальше планирует продолжать совершенствовать функцию поиска, особенно в таких областях, как покупки и путешествия.

Ранее сообщалось, что согласно отчету Associated Press, инженеры-программисты, разработчики и ученые-исследователи испытывают серьезные опасения по поводу транскрипций Whisper, от компании OpenAI. Сообщается, что инструмент отображал расовые комментарии и воображаемые медицинские методы лечения, что может привести к неутешительным последствиям, поскольку Whisper используется в медицинских учреждениях.