Компания OpenAI выпустила плагин, который связывает почтовый и SMS-клиент Apple Messages с чат-ботом ChatGPT. Новая функция позволяет пользователям сортировать, анализировать и редактировать переписку напрямую из интерфейса ChatGPT.

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Плагин доступен не только в персональной версии продукта, но и в Codex и корпоративном тарифе ChatGPT Work. Это значит, что использовать автоматизированную отправку можно не только для личных, но и для рабочих целей.

В рекламном ролике, представляющем новую функцию, в X показан пользователь, который просит чат-бот составить варианты ответов контактам на основе сообщений, полученных накануне.

Помимо анализа переписки ChatGPT с помощью плагина может удалять сообщения, составлять и отправлять их от имени пользователя, а также искать нужную информацию в истории переписки за произвольный период.

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Функция вызвала вопросы к конфиденциальности данных. Представители OpenAI заявили изданию Bloomberg, что плагин работает локально на устройстве пользователя и не формирует единый индекс всей переписки.

При этом компания не раскрыла технические детали того, как именно реализована эта локальная обработка данных.

Несмотря на заявления о безопасности, OpenAI рекомендует пользователям контролировать действия чат-бота и не рекомендует включать режим постоянного подтверждения. В компании отмечают, что такой режим лишает пользователя последней возможности проверить сообщение перед его отправкой от его имени.

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