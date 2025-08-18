В музее Эмберли в Западном Суссексе, Великобритания, реализовали уникальный проект, соединив телексную машину 1974 года с ИИ-чатботом ChatGPT. Этот экспонат позволяет посетителям буквально вести «разговор сквозь десятилетия» и ощутить контраст между старыми и новыми технологиями связи.

NOAA/Unsplash

Телекс — это служба передачи текстовых сообщений, предшественник факса и электронной почты, где текст, напечатанный на одной машине, распечатывался на другой. Однако в музейном экспонате ответ приходит не от человека, а от нейросети. Посетители могут задать любой вопрос, напечатав его на старинном аппарате, и получить ответ от ChatGPT, который будет распечатан на бумажной ленте.

Проект был реализован благодаря изобретательности волонтера музея Дэвида Уотерса. Чтобы начать диалог, посетитель сначала должен установить соединение с помощью дискового номеронабирателя, что добавляет аутентичности и создает «незабываемую встречу коммуникационных технологий, разделенных двумя поколениями». Вопросы печатаются черным цветом, а ответы ИИ — красным.

Этот проект идеально отражает миссию самого музея — чествовать технологическое прошлое, взаимодействуя с инновациями настоящего. Экспонат пользуется большой популярностью у посетителей, которые с интересом тестируют возможности машины, задавая ей самые разные вопросы, от прогноза погоды до смысла жизни.

Ранее OpenAI — компания-разработчик ChatGPT — представила образовательный режим для чатбота, который позволяет пользователям учиться в процессе диалога с ИИ.