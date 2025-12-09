Компания OpenAI и одна из крупнейших в США платформ по доставке продуктов Instacart объявили о запуске совместного сервиса, который позволяет пользователям подбирать рецепты, составлять список продуктов и оформлять заказ прямо в интерфейсе ChatGPT, не переходя ни в одно другое приложение.

Компании уже работали вместе: более двух лет назад Instacart встроил в свое приложение поиск на базе ChatGPT, чтобы пользователи могли спрашивать, что приготовить на ужин или как адаптировать рацион под диету.

Связка усилилась после того, как бывший CEO Instacart Фиджи Симо — уже тогда член совета директоров OpenAI — в мае перешла в ИИ-стартап и возглавила направление цифровых продуктов.

Для OpenAI это не разовый эксперимент, а движение в стратегически важную зону — агентскую коммерцию, где ИИ не просто дает советы, а выполняет часть работы за пользователя: ищет товары, сравнивает параметры и оформляет покупку.

Не так давно компания представляла интеграции ChatGPT c Booking.com, Canva, Coursera и другими платформами. Позже появились партнерства с Target, Intuit и другими крупными игроками.

Перед сезоном праздничного шопинга OpenAI и Perplexity запустили функции, помогающие подбирать товары прямо в приложении — например, просить ChatGPT найти лучший ноутбук по заданному бюджету и характеристикам. Adobe, в свою очередь, прогнозирует рост ИИ-ассистированного онлайн-шопинга на 520% уже этой зимой.

Новые торговые интеграции дают компании потенциальный источник выручки: OpenAI будет получать небольшую комиссию с каждой покупки, оформленной через ChatGPT. Но аналитики отмечают, что при текущем масштабе затрат компании потребуется огромный объем таких транзакций, чтобы комиссии хоть как-то повлияли на ее финансовый баланс.