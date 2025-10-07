Компания OpenAI представила обновление ChatGPT — теперь внутри переписки чат-бот сможет предлагать пользователю услуги внедренных сервисов. К примеру, составить плейлист в приложении Spotify или составить конспект по лекции с платформы Coursera.

Приложения-партнеры внедряются в переписку с ChatGPT по двум сценариям: в ходе разговора чат-бот сам предлагает сервис или можно самостоятельно «позвать» определенное приложение.

К примеру, пользователь сообщит ChatGPT о поездке в горы и попросит написать список советов и вещей, которые необходимо взять. Чат-бот в дополнение к своему ответу может предложить составить плейлист в дорогу и «позвать» в переписку Spotify. Для совершения действия не надо переходить в приложение, все делается через ChatGPT.

Еще вариант: пользователь проходит обучение на платформе Coursera и спрашивает у ChatGPT ответы на незнакомые термины и вопросы. Там же он может попросить чат-бот собрать конспект по последней прослушанной лекции, а потом оформить его в презентацию с помощью приложения Canva.

В первый список приложений партнеров вошли: Spotify, Coursera, Booking.com, Canva, Figma, Expedia, Zillow. Обновление уже доступно всем зарегистрированным пользователям ChatGPT за пределами ЕС.

Apps SDK preview

Разработчики могут создать и протестировать собственное приложение с еще одним обновлением — Apps SDK preview. Он основан на открытом стандарте Model Context Protocol (MCP). Этот открытый стандарт позволяет ChatGPT взаимодействовать с внешними инструментами и данными.

Разработчики могут написать собственный код для определения интерфейса и логики чата, а также подключиться к серверной части для входа пользователей и доступа к премиум-функциям.

Каждое приложение должно соответствовать политике использования OpenAI. Им необходимо быть доступными для всех аудиторий и соответствовать правилам партнеров. Разработчики обязаны включать четкие правила конфиденциальности, собирать только необходимые данные и быть прозрачными в отношении разрешений. При первом подключении ChatGPT объясняет, какие данные будут переданы.

Как заявили в OpenAI, приложения, соответствующие рекомендациям, будут включены в каталог. Те, которые соответствуют более высоким стандартам, могут быть представлены шире. Всеми подробностями в компании пообещали поделиться позднее.