Минцифры не планирует вводить регистрацию по паспорту в национальном мессенджере, сообщил глава ведомства Максут Шадаев на заседании Госдумы 9 июня.

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«Я слышал версию о том, что этот мессенджер предполагает полную идентификацию всех пользователей, это не так», — сказал Шадаев.

Пользователи смогут регистрироваться по номеру телефона, а авторизация через «Госуслуги» потребуется только для доступа к дополнительным функциям, пояснил он. Министр подчеркнул, что таким образом использование подменных номеров будет исключено, а владельца номера можно будет установить при необходимости.

Шадаев также сообщил, что в начале осени в мессенджере в полном объеме станет доступен функционал для ведения каналов. Он отметил, что в приложении также появится цифровой идентификатор, электронная подпись, школьные чаты, документы и обмен юридически значимыми сообщениями.

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По словам министра, цель — создать экосистему, не уступающую зарубежным аналогам, а в некоторых аспектах превосходящую их.

В конце мая группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, в котором предложила создать национальную платформу-мессенджер. Помимо базовых возможностей мессенджера приложение предоставит доступ к государственным услугам, образовательным сервисам, а также сможет использоваться в качестве цифрового удостоверения личности.