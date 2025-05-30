Госдума рассматривает инициативу по созданию национальной цифровой платформы, которая объединит в себе мессенджер, государственные и образовательные сервисы. Законопроект, внесенный группой сенаторов и депутатов под руководством Андрея Клишаса и Сергея Боярского, предполагает изменение законодательства о персональных данных и защите прав потребителей. Рассмотрение документа во втором чтении запланировано на 10 июня.

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Многофункциональная платформа, разрабатываемая исключительно российскими компаниями, будет выполнять целый ряд важных социальных функций. Помимо базовых возможностей мессенджера приложение предоставит доступ к государственным услугам, образовательным сервисам, а также сможет использоваться в качестве цифрового удостоверения личности. Особое внимание уделено возможности подписания документов с использованием системы «Госключ».

Сергей Боярский, возглавляющий комитет Госдумы по информационной политике, подробно разъяснил концепцию цифрового ID. По его словам, новое решение позволит отказаться от бумажных документов в повседневных ситуациях — при заселении в гостиницы или подтверждении возраста при покупках. В перспективе функционал планируется расширить для замены водительских удостоверений, полисов ОМС и документов об образовании.

Законодательная инициатива предусматривает обязательное использование национального мессенджера всеми государственными органами при взаимодействии с гражданами. При этом коммерческие организации — банки, маркетплейсы и социальные сети — должны будут обеспечить интеграцию с платформой для процедур аутентификации пользователей. Важным аспектом является включение приложения в перечень обязательных для предустановки на все продаваемые в России цифровые устройства.

Боярский добавил, что иностранные мессенджеры сохранят возможность работы на российском рынке, но только при условии строгого соблюдения национального законодательства. Это заявление особенно актуально на фоне данных Mediasope, согласно которым WhatsApp и Telegram остаются наиболее популярными коммуникационными сервисами в России с месячной аудиторией 97,4 и 90,5 млн пользователей соответственно.

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Разработчика платформы выберет правительство из российских ИТ-компаний, соответствующих установленным критериям. Основными требованиями являются наличие аудитории не менее 500 тыс. ежедневных пользователей и опыт создания многофункциональных сервисов. По информации Forbes, наиболее вероятными претендентами считаются компании VK и «Яндекс».

В частности, VK уже ведет разработку собственной платформы Max, которая по функционалу близка к концепции государственного мессенджера. Проект, стоимость которого оценивается в 1-2 млрд руб., включает в себя не только коммуникационные возможности, но и платежную систему. Министерство цифрового развития подтвердило, что рассматривает Max как потенциальную основу для национального решения.

Эксперты обращают внимание на технологические сложности реализации проекта. Ключевыми вызовами станут необходимость глубокой интеграции с Единой системой идентификации и аутентификации, обеспечение стабильной работы на устройствах, ввозимых по схемам параллельного импорта, а также создание надежной и безопасной инфраструктуры.

Источники Forbes в Минцифры отмечают, что концепция национального мессенджера перекликается с ранее предложенной инициативой цифровых паспортов на платформе «Госуслуги». Однако остается открытым вопрос о целесообразности государственного финансирования коммерческого ИТ-продукта, особенно учитывая, что ни один из существующих российских мессенджеров в настоящее время не обладает всем необходимым функционалом.