С 20 по 31 мая в Нижнем Новгороде пройдет первый международный фестиваль искусств «Человек Альфа / Alfa Human». Проект объединит музыку, науку и современные художественные практики — и станет одной из самых масштабных попыток бизнеса выстроить собственную культурную платформу. «Инк» побывал на презентации программы будущего события.

Идея фестиваля родилась внутри Альфа-Банка как попытка переосмыслить роль культуры в технологическую эпоху.

«За любой технологией стоит человек», — сформулировал на пресс-конференции старший вице-президент банка Тимур Зулкарнаев.

По его словам, проект задуман не как разовое событие, а как долгосрочная среда, где искусство, наука и технологии существуют в одном контексте.

Организаторы прямо говорят о философском основании проекта. Фестиваль задуман как ответ на усиливающуюся технократическую повестку.

«Это антитеза технофеодализму, в который нас толкают», — заявил заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович, описывая идею «человека эпохи Возрождения» — одновременно исследователя, художника и изобретателя.

Нижний Новгород выбран не случайно. Город рассматривается как площадка, способная соединить культурную и научную традицию. Фестиваль охватит более десяти городских локаций — от Чкаловской лестницы до музейных пространств и набережных. По словам Берковича, в эти дни центр города фактически превратится в единое интеллектуальное пространство.

Открытие пройдет 20 мая в формате масштабной оперной инсталляции «Данте. Восхождение» как раз на знаменитой лестнице — с участием более 150 музыкантов. Формат намеренно выходит за рамки классического концерта: зритель становится частью действия. Закрытие фестиваля запланировано на Стрелке и завершится премьерой произведения, основанного на неоконченной сказке Александра Островского.

В программе — не только музыка, но и научно-просветительские форматы: лекции, встречи с исследователями и проекты на стыке искусства и технологий. Организаторы подчеркивают, что речь идет не о «развлекательном» фестивале, а о попытке выстроить диалог между дисциплинами и эпохами — от Ренессанса до современности.

Отдельный акцент сделан на международном участии. В проекте задействованы артисты и исследователи из Европы и Азии.

«Фестиваль становится площадкой для международного диалога», — отметил художественный руководитель Алексей Трифонов, подчеркивая, что в программе участвуют музыканты более чем из десяти стран, в том числе знаменитые россияне Теодор Курентзис, Хибла Герзмава, Борис Березовский.

Визуальной опорой мероприятия в этом году станут работы на темы пространства и свободы художника Эрика Булатова — классика концептуализма и одного из ключевых представителей послевоенного искусства.

Отдельный акцент в программе сделан на графической партитуре — формате, который заменяет классическую нотную запись визуальной схемой из линий, форм и символов. Она задает не точные ноты, а логику звучания, ритм и динамику, оставляя исполнителю пространство для интерпретации. В результате музыкант не просто воспроизводит произведение, а соучаствует в его создании — такой подход часто используют в современной музыке и перформансе, где важны импровизация и взаимодействие с пространством.

Читайте также Кремниевая долина на Волге и губернатор в джинсах: как айтишники из Ульяновска создали фестиваль с бюджетом 26 млн рублей

Для города такие проекты — это не только культурная, но и экономическая история. По данным площадок, уже сейчас значительная доля зрителей приезжает в Нижний Новгород из других регионов. На время фестиваля ожидается рост туристического потока и дополнительная нагрузка на локальный бизнес — от ресторанов до сервисных компаний.

Для бизнеса в целом Alfa Human — пример того, как компании могут работать с креативными индустриями не через разовые интеграции, а через создание собственных платформ. Такой формат позволяет выстраивать более долгую коммуникацию с аудиторией и одновременно участвовать в развитии городской среды.

«Мы планируем развивать и масштабировать этот формат, чтобы подобные инициативы задавали темп развитию культурной среды», — пообещал Зулкарнаев.

Горизонт проекта заявлен как минимум на десять лет, что делает его не просто событием, а инфраструктурной ставкой на пересечении культуры, технологий и бизнеса. В пресс-службе Альфа-Банка «Инку» пояснили, что на старте организаторы фестиваля не рассматривают его как проект с задачей окупаемости, хотя в перспективе событие может прийти и к такой модели.

«Это скорее про создание ценности для аудитории — желание сделать событие, которое будет интересно людям, и оставить заметный культурный след», — уточнили там.

