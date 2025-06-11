Областная специализированная психоневрологическая больница № 1 в Челябинске обзавелась новыми символическими сотрудниками — плюшевыми игрушками в виде кукушек, одетых в медицинские халаты. Каждая из Кукух стала олицетворением различных направлений работы учреждения.

Фото: Наталья Малухина

Инициатива создания необычных талисманов принадлежит главному врачу больницы, главному психиатру регионального Минздрава Михаилу Козлову. Он лично участвовал в разработке образов, используя нейросети, в том числе загрузив для этого собственное фото.

По его словам, кукушка выбрана не случайно — она традиционно ассоциируется с психиатрией. Первым появился кукух в белом халате, напоминающий главврача, а затем к нему добавились и другие персонажи.

Каждая игрушка символизирует определенное направление работы больницы. Например, детскую службу представляет кукушка-девочка в синем сарафане и с желтым клювом — сочетание холодного и теплого цветов отражает баланс эмоционального состояния пациентов. Имена для пернатых талисманов выберут дети в рамках специального конкурса.

Кукушка-художник олицетворяет психологическую службу, поскольку психологи часто используют арт-терапию в работе с пациентами.

Еще один персонаж — кукушка-дирижер, сопровождающая заместителя главного врача по поликлинической работе. Этот образ символизирует слаженную работу амбулаторных подразделений, которые, как оркестр, должны действовать гармонично.

Заместителю главного врача по медицинской части досталась кукушка с чемоданом — символ мобильности и важных документов, необходимых в ежедневной работе. В больнице отмечают, что проект будет развиваться, и в будущем появятся новые образы.