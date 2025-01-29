В социальных сетях часто можно увидеть, как работники в офисе критикуют своего токсичного начальника или выводят на чистую воду команду по работе с персоналом. Основатель Fubu и инвестор Shark Tank Дэймонд Джон считает такой громкий уход полезным способом быть услышанным — при правильных обстоятельствах.

«Я думаю, это здорово, когда речь о токсичном начальнике или токсичной среде, — сказал Джон. — Если вы видите, как группа людей громко увольняется, вам лучше обратить внимание на то, что происходит с вашим персоналом. Ведь вы вызываете так много эмоций, что эти люди коллективно начали говорить, что им все равно, что с ними будет, и это место отстой. И я думаю, что это абсолютно потрясающе».

По его словам, громкое увольнение выходит за рамки самого очевидного значения: этот термин также охватывает активное отстранение от работы, демонстрацию негативного отношения, игнорирование сроков и пренебрежение своими должностными обязанностями. Это противоположность «тихому» увольнению, когда работники избегают дополнительной работы или выхода за рамки своих номинальных должностных обязанностей.

Джон уверен, что тенденция громких увольнений, которая набрала обороты в социальных сетях за последние пару лет, должна стать тревожным сигналом для руководителей и организаций всех видов. Низкая вовлеченность сотрудников обходится дорого, а громкие жалобы, как правило, сигнализируют о тех областях, где требуются улучшения, к которым руководители должны отнестись серьезно.

Согласно отчету Gallup за 2024 год о состоянии рабочих мест в мире, низкая вовлеченность обходится мировой экономике в $8,9 трлн, или 9% от мирового валового внутреннего продукта (ВВП). А в 2023 году аналитики выяснили, что почти каждый пятый сотрудник в мире прибегает к рабочим привычкам, которые можно квалифицировать как громкое увольнение.

Громкие увольнения могут иметь последствия и для самого человека. Если будущий потенциальный работодатель или менеджер по найму увидит драматичный уход в социальных сетях, он может не взять этого человека к себе. Такой сотрудник также рискует получить нежелательную ответную реакцию, включая громкие ответы как от незнакомцев, так и от бывших коллег, предупредил Джон.

Поэтому, прежде чем выдвигать публичные обвинения в адрес своего начальника или организации — нынешних или бывших, — необходимо задуматься, как это сообщение будет воспринято пользователями в интернете, которые могут счесть человека токсичным сотрудником.

«Если вы делаете это слишком часто и привлекаете к себе слишком много внимания, а это не такое уж плохое место для работы, я думаю, вы больше навредите себе в процессе», — сказал Джон.

Практически в каждой компании есть человек, который является «красным флагом» в коллективе. Шизу Окуса, основатель и генеральный директор нью-йоркской компании Apothékary, рассказала, как вычислить такого человека.