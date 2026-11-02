Международная серия соревнований по плаванию на открытой воде OCEANMAN объявила о многолетнем сотрудничестве с DAZN — одной из ведущих мировых спортивных стриминговых платформ. В рамках партнерства DAZN станет официальным медиапартнером серии и обеспечит бесплатные трансляции соревнований для зрителей по всему миру.

Todd Quackenbush, Unsplash

Первым крупным событием станет прямая трансляция элитной гонки OCEANMAN Elite Race — главного старта чемпионата мира OCEANMAN 2026. Соревнование состоится 13 ноября в Мичесе (Доминиканская Республика) и соберет сильнейших пловцов на открытой воде, среди которых олимпийские призеры, чемпионы мира и ведущие спортсмены международного уровня.

В числе участников заявлены олимпийский медалист Рече Бруни, Марк-Антони Оливер и Джуневера Таддеучи. Болельщики смогут бесплатно следить за борьбой за главный титул в прямом эфире на платформе DAZN.

Чемпионат мира OCEANMAN 2026 пройдет с 10 по 15 ноября в Мичесе. Трансляция элитной гонки будет включать съемку с нескольких камер, отслеживание хода соревнования в реальном времени и комментарии экспертов. Это позволит зрителям наблюдать за тактикой спортсменов, ключевыми моментами гонки и борьбой на финише.

Сотрудничество не ограничится чемпионатом мира 2026 года. Уже в сезоне 2027 года OCEANMAN и DAZN планируют значительно расширить трансляционное покрытие. В программе — прямые эфиры с соревнований, эксклюзивные истории об участниках, закулисные материалы и специальные обзоры этапов в крупнейших международных городах.

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По словам генерального директора OCEANMAN Фермина Эгидо, партнерство с DAZN станет важным этапом в развитии серии и всего плавания на открытой воде. Благодаря глобальной аудитории платформы у спортсменов появится возможность продемонстрировать свое мастерство миллионам новых зрителей.

Глава DAZN Group Шай Сегев также отметил, что сотрудничество поможет привлечь дополнительное внимание к этому международному виду спорта, раскрыть истории его участников и расширить географию аудитории.

Таким образом, партнерство OCEANMAN и DAZN открывает новые перспективы для популяризации плавания на открытой воде и делает крупнейшие международные соревнования доступнее для болельщиков независимо от их местоположения.

Подробное расписание трансляций и список соревнований, которые войдут в программу 2027 года, организаторы обещают объявить в ближайшие месяцы.

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