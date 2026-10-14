Netflix получила эксклюзивные права на трансляцию чемпионата мира по футболу 2030 года в Испании и Андорре. Стриминговый сервис покажет все 104 матча турнира в прямом эфире, причем часть игр в Испании можно будет посмотреть бесплатно.

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Netflix заключила соглашение с Международной федерацией футбола (FIFA) о трансляции чемпионата мира 2030 года в Испании и Андорре. О сделке компания объявила 13 октября.

На Netflix покажут все 104 матча чемпионата в прямом эфире. Помимо самих игр, зрителей ждут программы до и после матчей, эфиры во время перерывов и ежедневные обзоры. Стриминг также планирует выпустить специальные материалы, посвященные турниру.

В Испании Netflix будет бесплатно показывать по одному матчу в каждый игровой день. Кроме того, часть встреч смогут транслировать по общедоступному национальному телеканалу. В этот пакет войдут все игры сборной Испании, оба полуфинала и финал чемпионата. Какой именно телеканал получит права на эти трансляции, Netflix объявит позднее.

Чемпионат мира 2030 года пройдет спустя ровно сто лет после первого мирового первенства, которое состоялось в Уругвае в 1930 году. Основными хозяевами турнира станут Испания, Португалия и Марокко, однако география чемпионата этим не ограничится. В честь столетия соревнования еще три матча проведут в Уругвае, Аргентине и Парагвае.

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Крупные футбольные турниры уже становятся частью борьбы стриминговых платформ за спортивную аудиторию. В декабре 2024 года FIFA заключила соглашение с DAZN о глобальной трансляции клубного чемпионата мира 2025 года. Сервис получил эксклюзивные права на все 63 матча турнира, который впервые прошел в расширенном формате с участием 32 клубов. Зрители по всему миру могли смотреть игры бесплатно, а DAZN получила возможность договариваться с местными телеканалами о дополнительных трансляциях.

Однако в отличие от DAZN, которая получила глобальные права на клубный чемпионат мира, соглашение Netflix ограничено Испанией и Андоррой и касается турнира национальных сборных. Обе сделки показывают, как крупные футбольные соревнования переходят на стриминговые платформы, усиливая их конкуренцию с традиционным телевидением за зрителей спортивных трансляций.

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