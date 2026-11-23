С 1 марта 2027 года надзорные ведомства смогут блокировать продажу потенциально опасных товаров через систему «Честный знак» без обращения в суд. Минэкономики подготовило проект постановления, определяющий порядок выдачи таких предписаний, их отмены и обжалования. Документ должен вступить в силу одновременно с соответствующим законом.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Проект предусматривает два механизма ограничения продаж. В первом случае решения будут принимать главные санитарные врачи регионов и их заместители — порядок для них разрабатывает Роспотребнадзор. Во втором полномочия получат руководители контрольно-надзорных органов и их заместители, в том числе Росстандарта и Россельхознадзора. Именно эту процедуру регулирует документ Минэкономики.

Основанием для предписания станут результаты проверок и расследований, в том числе связанных с несчастными случаями и массовыми заболеваниями. После его выдачи продажа соответствующей партии маркированного товара будет автоматически заблокирована на кассах через «Честный знак». В Центре развития перспективных технологий, операторе системы, уточнили, что ограничения коснутся только партии, в отношении которой выявлены риски для здоровья, а не всей продукции производителя.

Надзорный орган должен будет внести предписание в единый реестр контрольных мероприятий в течение одного рабочего дня и направить его продавцу. Сведения также разместят на сайте ведомства и в «Честном знаке», а уведомление получит Росаккредитация. Если на продукцию оформлен серийный сертификат соответствия, орган, выдавший его, должен будет провести инспекционный контроль.

Предприниматели смогут оспорить блокировку. Для этого продавцу потребуется самостоятельно проверить обстоятельства, указанные надзорным органом, и подать заявление. Рассмотреть его должны в течение пяти рабочих дней. Если предписание признают незаконным, бизнес сможет получить компенсацию из бюджета, включая возмещение доходов, потерянных из-за приостановки продаж.

До вступления новых правил в силу ограничения такого рода, в том числе при угрозе массовых отравлений, будут вводиться через суд. В «Опоре России» сообщили, что Минэкономики обсуждало проект с бизнесом. Вице-президент организации Марина Блудян отметила, что внесудебная блокировка могла бы создавать риски для предпринимателей, в частности при жалобах конкурентов. Поэтому четкая процедура принятия решений должна снизить вероятность необоснованных ограничений.

В Ассоциации компаний интернет-торговли считают, что проект устраняет основные риски для продавцов, связанные с возвратом товаров в оборот. Президент организации Артем Соколов обратил внимание на требование публиковать опровержение после отмены предписания: это позволит восстановить доверие покупателей к продукции. В Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли также не увидели существенных замечаний к документу. Ее председатель Станислав Богданов добавил, что практические вопросы применения правил предстоит решать по мере их внедрения.

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