Госдума может 21 июля рассмотреть во втором чтении законопроект, который позволит оперативно блокировать продажу продукции, представляющей угрозу для здоровья граждан. Документ предусматривает изменения в пять федеральных законов, однако срок его вступления в силу предлагается перенести с сентября 2026 года на март 2027 года.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Поправки расширяют права главных санитарных врачей регионов и их замов. Теперь они смогут выдавать обязательные предписания о прекращении продажи товаров, которые не соответствуют техническим регламентам — если есть угроза инфекций или массовых заболеваний, зафиксированы отравления или пришла информация о похожих рисках из других стран.

Ограничения будут вводить через систему маркировки «Честный знак». Заблокировать могут одну партию, конкретный вид товара, продукцию за определенный период выпуска или весь ассортимент компании целиком. Если нарушения устранены, решение о снятии блокировки должны принять в течение трех дней.

Сейчас перед проверкой бизнес нужно предупредить заранее и согласовать ее с прокуратурой. В пояснительной записке к законопроекту говорится: пока идут эти процедуры, опасный товар может продолжать продаваться. К тому же нынешние правила не дают быстро ограничить продажу отдельной партии или товара конкретного производителя по всей стране.

Бизнес считает, что новая система создаст лишние риски для честных компаний. Председатель правления «Союзнапитков» Евгений Кореньков сказал, что у поставщиков станет меньше возможностей быстро оспорить решения контролирующих органов. По его словам, в документе все еще не прописано четкое определение угрозы жизни и здоровью, а также порядок, по которому продукцию потом разблокируют.

В «Руспродсоюзе» предложили сократить список тех, кто сможет принимать решение о приостановке продаж. Исполнительный директор организации Дмитрий Востриков считает, что такое право должно остаться только у руководителей контролирующих органов, а блокировать нужно только товары с доказанным вредом для здоровья.

Бизнес также опасается ошибок при проверках. Востриков объясняет: результаты анализов в разных аккредитованных лабораториях могут различаться, и из-за этого под ограничения попадет продукция, с которой на самом деле всё в порядке. Кроме того, компании предлагают блокировать товар только при явной угрозе жизни и здоровью, а не из-за формальных ошибок — например, в маркировке или упаковке.

В ЦРПТ, который управляет системой «Честный знак», считают, что законопроект просто переводит уже существующие полномочия надзорных органов в более быстрый цифровой формат. По мнению представителей центра, механизм будут применять только в исключительных случаях — при риске массовых отравлений и опасных заболеваний, а решения будут принимать исключительно на основании предписаний уполномоченных органов.

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