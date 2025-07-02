Четверть российских компаний столкнулась с финансовыми потерями из-за фрод-атак — вида мошенничества, при котором злоумышленники используют поддельный трафик ради финансовой выгоды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование компании — поставщика решений и сервисов в области цифровых коммуникаций edna.

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Согласно опросу 1328 предпринимателей, владельцев бизнеса и топ-менеджеров крупных и средних компаний, 18% респондентов отметили рост операционных расходов из-за мошенничества.

Авторы исследования обращают внимание, что фрод искажает данные маркетинговой аналитики, а это приводит к ошибочному распределению бюджетов и снижению эффективности рекламных кампаний. «Мошенники создают искусственно завышенный трафик СМС-сообщений, а рекламный бюджет быстро расходуется без реального привлечения клиентов», — объяснил эксперт и бизнес-партнер edna Кирилл Гречкин.

Каждая пятая компания столкнулась с перебоями в работе после фрод-атак: клиенты, получившие мошеннические рассылки, перегружали кол-центры звонками. Кроме того, 14% респондентов сообщили о репутационных потерях, а 12% — о кадровых. По мнению 42% опрошенных, за последние два года объем мошеннического трафика вырос.

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Более половины (58%) считают финансовые потери и рост нецелевых расходов главными последствиями атак. Также отмечаются нарушения рабочих процессов (38%), риск потери клиентов (32%) и репутационные потери (24%). Половина респондентов считает все последствия одинаково серьезными.