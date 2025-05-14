Согласно исследованию платформы GetCourse, посвященном готовности россиян инвестировать в онлайн-обучение в 2025 году, 24% участников опроса проявляют интерес к курсам по нейросетям. Особенно высока заинтересованность среди мужчин — более 40%. В исследовании приняли участие свыше 1,2 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 50 лет из различных регионов страны. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Фото: Freepik

Большинство опрошенных (58%) готовы потратить на онлайн-курсы от 15 до 50 тыс. руб. Среди респондентов с доходом от 50 до 100 тыс. руб. этот показатель достигает 70%. Каждый четвертый (24%) рассматривает обучение стоимостью свыше 50 тыс. руб., тогда как лишь 10% ограничивают бюджет 5-10 тыс. руб.

Наименее популярны курсы дешевле 5 тыс. руб. (5%) и в диапазоне 10-15 тыс. (3%). Примечательно, что россияне с зарплатой ниже 50 тыс. руб. практически не рассматривают онлайн-образование.

Подавляющее большинство (90%) планируют самостоятельно оплачивать обучение. Только 6% готовы воспользоваться рассрочкой или кредитом, а 4% рассчитывают на компенсацию от работодателя.

Помимо нейросетей, пользователи проявляют значительный интерес к изучению иностранных языков (30%), ИТ-программ (28%), дизайну (22%) и освоению новых профессий (14%). Бизнес-курсы (13%) и программы по психологии с личностным ростом (12%) вызывают сопоставимый интерес. Наименьший спрос зафиксирован на эзотерику (3%) и финансовую грамотность (4%), популярность которых заметно снизилась.

Также эксперты выяснили, что почти половина респондентов (43%) уже имеют опыт онлайн-образования, 14% впервые пробуют этот формат в 2025 году, а 33% только планируют начать. Лишь 11% никогда не обучались онлайн и не испытывают такого желания.

Основной причиной для записи на курсы стало желание усовершенствовать навыки в текущей профессии (31%). Примерно одинаковое количество участников стремятся увеличить доход (27%) или найти новое хобби (26%). Реже встречаются цели освоить новую специальность (11%) или открыть собственное дело (5%).

Генеральный директор GetCourse Сергей Михайлов отметил, что за последнее десятилетие онлайн-курсы стали полноценным форматом обучения. По его словам, 90% аудитории либо уже воспользовались этим форматом, либо планируют это сделать. Он подчеркнул, что онлайн-образование решает разнообразные задачи — от профессионального развития до самореализации, а также устраняет географические барьеры, делая процесс обучения более доступным и эффективным.