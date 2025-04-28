СберУниверситет и РАНХиГС представили исследование, показывающее трансформацию рынка бизнес-образования в России. За последние три года половина организаций в этой сфере изменила программы, добавив дисциплины по работе с ИИ и данными, лидерству и командной работе, управлению изменениями и операционной эффективности, отмечают авторы. Подробности — в распоряжении «Инк.»

Фото: Unsplash

Исследование основано на данных от 30 бизнес-школ, корпоративных университетов и EdTech-компаний, а также опросах 78 работодателей и 476 слушателей.

Треть (33%) образовательных организаций также отметили переход к практическим, коротким и персонализированным форматам обучения, а 20% активно внедряют ИИ и другие технологии.

В то же время отрасль сталкивается с рисками: 23% организаций перестраивают работу после ухода международных партнеров, столько же ощущают конкуренцию от корпоративных университетов и EdTech, а 17% испытывают нехватку преподавателей.

Читайте также Алый океан. Почему взрывного роста EdTech больше не будет

Несмотря на прогнозируемое замедление повышения доходов населения, эксперты видят и драйверы роста: развитие промышленности, предпринимательская уверенность и технологические инновации, включая ИИ и цифровые платформы, названные 40% респондентов ключевыми факторами. Треть опрошенных считает, что регулирование аккредитации и лицензирования также поддерживает рынок.

Эксперты прогнозируют, что к 2030 году дефицит квалифицированных управленцев сохранится, а 74% работодателей планируют обучать руководителей в ближайшие два-три года.

По мнению аналитиков, доля топ-менеджеров с бизнес-образованием вырастет на 36% к 2030 году. Спрос на программы, по мнению 92% участников исследования, вырастет в ближайшие годы.