Четверть (24%) руководителей российских компаний хотят использовать искусственный интеллект для контроля за сотрудниками, следует из исследования Русской школы управления (РШУ), поступившего в распоряжение «Инк.». Они считают, что ИИ — это будущее управления персоналом.

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В то же время большинство (59%) опрошенных настроены более осторожно — они допускают, что ИИ может быть полезен только в отдельных случаях, а 17% выступают против применения ИИ в сфере контроля за сотрудниками.

Только каждый десятый (12%) респондент назвал технические инструменты, например трекеры и камеры, эффективными средствами контроля. Большинство (65%) считают, что самый эффективный способ — это оценка менеджера, а четверть (23%) опрошенных доверяют самоконтролю и внутренней мотивации сотрудников.

Исследование также показало, что более половины (58%) руководителей считают оправданным умеренный уровень контроля — они хотят в целом понимать, как идет работа, 40% предпочитают минимальный — когда важен не процесс, а результат. Только 2% выступили за полный контроль сотрудников на каждом этапе.

В исследовании приняли участие 1286 человек: представители компаний из разных отраслей бизнеса (собственники, руководители, HR-специалисты).

Ранее исследование компании Dataiku показало, что 94% генеральных директоров уверены в возможности советов ИИ в бизнесе быть лучше решений членов совета директоров.